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O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, insiste que sua equipe tem uma grande oportunidade de encerrar um jejum de 14 anos sem vitórias pela Premier League em Anfield. Arteta destacou sua amizade próxima com o técnico do Liverpool, Andoni Iraola, enquanto os dois times se preparam para um duelo intenso.

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Arteta busca vitória histórica em Anfield

O Arsenal visita o Liverpool em Anfield no domingo em busca de encerrar um jejum de 14 anos sem vencer no estádio pela Premier League. A última vez que o Arsenal conquistou os três pontos no local foi em 2012. Desde então, foram 13 visitas sem vitória pelo campeonato.

Apesar desse retrospecto, a equipe de Mikel Arteta chega ao confronto em boa fase, com oito vitórias nos nove primeiros jogos da liga.

O Liverpool chega embalado por cinco vitórias consecutivas em todas as competições sob o comando de Andoni Iraola.

Arteta pede que o Arsenal encare o desafio em Anfield com convicção

Em entrevista coletiva antes da partida, Arteta pediu aos jogadores que entrem em campo com total convicção. “É uma oportunidade. Cheguei aqui e, em muitos lugares, estávamos havia 20, 22 anos, 18 anos sem vencer. Conseguimos mudar tudo isso, então, no domingo, essa é a oportunidade que temos”, afirmou Arteta.

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“Faz 14 anos que não vencemos lá, então está na hora de conseguir.”

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“Ir para lá com total convicção, isso é o mais importante. Chegamos muito, muito perto nos últimos anos... Precisamos ir com um objetivo claro: causar problemas a eles e sair de lá com a vitória”, acrescentou.

Arteta celebra duelo tático com Iraola, amigo de infância

Arteta disse sentir orgulho de enfrentar seu compatriota e ex-companheiro nas categorias de base, Iraola, em uma partida de destaque. “É um privilégio... Alguém que foi seu companheiro de equipe, com quem você viveu tantos momentos bonitos quando éramos mais jovens”, explicou Arteta.

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“Estarmos frente a frente, próximos, em clubes enormes deste país e da Europa, em um grande jogo como este, é uma bênção.”

Arteta observou que as duas equipes adotam uma pressão agressiva e acrescentou: “Somos duas equipes muito agressivas na pressão alta, sem dar tempo algum ao adversário.”

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Conter Isak e lidar com o caos de Anfield serão decisivos para vencer

Ao falar sobre como neutralizar o atacante Alexander Isak, do Liverpool, Arteta traçou uma orientação defensiva clara: “Mantê-lo o mais longe possível do gol... especialmente quando eles têm espaço para correr.”

O técnico do Arsenal ressaltou que superar as sequências frenéticas de pressão do Liverpool será decisivo para conquistar um resultado positivo.

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O Arsenal busca preservar suas credenciais na disputa pelo título no grande confronto de domingo.