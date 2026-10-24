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Mikel Arteta mandou um recado claro a Martin Zubimendi e aos seus destaques que estão de volta: a reputação, por si só, não será suficiente para recuperar uma vaga em um Arsenal que vem vencendo. Enquanto a equipe se prepara para enfrentar o Everton, o treinador exige comprometimento total de quem busca tomar o lugar dos atuais titulares.

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Zubimendi terá de disputar espaço para ganhar minutos

Arteta recebeu Zubimendi e Piero Hincapie de volta aos treinos sem restrições, mas fez questão de lembrar ao elenco que as vagas entre os titulares precisam ser conquistadas nos treinos. Enquanto a expectativa é que Hincapie integre o grupo para a próxima partida, contra o Everton, o foco está em como Zubimendi voltará a se encaixar em um meio-campo que atravessa grande fase. O espanhol tem enfrentado problemas com lesões desde o início de outubro, e Arteta foi direto ao falar sobre o caminho do meio-campista de volta ao time titular. Apesar de sua evidente qualidade, o ex-jogador da Real Sociedad não terá atalhos para recuperar seu lugar no meio-campo.

“Piero treinou conosco e está disponível para amanhã. [Zubimendi] teve algumas [oportunidades], depois se lesionou e é verdade que houve um jogo em que ele estava quase totalmente disponível para atuar por alguns minutos. De agora em diante, ele precisa conquistar o direito de jogar, mas tem sido excepcional, qualquer que tenha sido a função que precisou assumir. Espero isso de todos os jogadores, e ele é um jogador que merece mais minutos neste momento”, disse o técnico ao site oficial do clube.

Gols dos meio-campistas acirram a disputa

Um dos principais motivos para o aumento da concorrência é a fase goleadora dos atuais meio-campistas do Arsenal. Com Mikel Merino, Declan Rice, Bruno Guimaraes e Martin Odegaard marcando gols recentemente, o Arsenal já não depende apenas de seu trio de ataque para produzir ofensivamente. Arteta considera essa capacidade de finalização dos jogadores que vêm de trás uma exigência indispensável para quem espera ter espaço em seu esquema tático no restante da temporada.

“Isso vale para todos os meio-campistas. Martin já marcou alguns gols, Bruno também, assim como Declan. É disso que precisamos em função da posição em que jogam em cada partida: que tenham essa liberdade e, sobretudo, a agressividade para avançar e causar problemas ao adversário”, explicou Arteta.

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Disputa na defesa no Emirates

A concorrência por vagas não se limita ao meio-campo. A lateral direita se tornou palco de uma disputa interessante entre Jurrien Timber e Ben White. Os dois atingiram marcas importantes recentemente: Timber fez sua 100ª partida pelo clube, enquanto White se aproxima dos 200 jogos. A versatilidade tática de ambos dá a Arteta diferentes opções conforme as ameaças apresentadas pelo adversário, o que significa que nenhum dos dois pode se permitir uma queda de rendimento.

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“É uma contribuição dos dois, e temos muita sorte de contar com ambos. Acho que a forma como os dois começaram a temporada é muito, muito positiva. Eles estão nos oferecendo muito, e são bons números para eles”, comentou Arteta.

Arteta cobra mentalidade incansável do Arsenal

O clube do norte de Londres começou a temporada em ritmo forte, com vitórias em 11 de seus primeiros 13 jogos em todas as competições. Essa regularidade elevou o nível exigido de quem volta após passar pelo departamento médico, e o espanhol insiste que seus jogadores mantenham uma mentalidade incansável, independentemente da situação de cada um ou de suas contribuições anteriores.

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“Temos opções muito boas porque eles estão com a mentalidade certa. Tenho muito orgulho da sintonia e da vontade que criamos entre os jogadores que começam e os que terminam a partida”, concluiu Arteta.