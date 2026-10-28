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Mikel Arteta não conseguiu esconder a fúria após a campanha do Arsenal na Copa da Liga Inglesa terminar com uma derrota surpreendente na quarta fase para o modesto Fleetwood Town, da League Two. O técnico do Arsenal foi visto repreendendo de forma exaltada a jovem promessa Max Dowman à beira do campo, depois que um momento de descontrole deixou o time do norte de Londres em desvantagem numérica durante uma noite desastrosa no Highbury Stadium.

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Arteta repreende jovem promessa após cartão vermelho

O jovem meio-campista, um dos poucos destaques em uma atuação pouco ameaçadora do Arsenal, foi expulso aos 85 minutos por chutar Harrison Neal, do Fleetwood, em reação a uma jogada. Enquanto Dowman caminhava cabisbaixo em direção ao túnel, Arteta, de braços cruzados, deu uma dura bronca no jogador formado nas categorias de base.

O episódio manchou o que deveria ter sido um marco no desenvolvimento do jovem, que antes havia impressionado com passes perigosos para jogadores do time principal como Kai Havertz e Jurrien Timber. Apesar da boa exibição técnica, a incapacidade de manter a calma deixou seu treinador furioso à beira do campo. A frustração de Arteta pareceu decorrer de uma orientação específica que o jogador não seguiu durante a partida pela copa.

Questionado sobre a discussão acalorada com o adolescente, Arteta confirmou à BBC Radio 5 Live que a conversa foi sobre “algo que já havíamos discutido antes da partida”.

Dowman volta a ter problemas disciplinares

Esta última infração aponta para uma tendência preocupante para o jovem, considerado uma grande promessa: é seu segundo cartão vermelho em apenas um mês. Dowman também foi expulso quando defendia a seleção sub-19 da Inglaterra. Na ocasião, uma entrada imprudente levou à expulsão depois que ele se irritou com o jogo duro dos adversários. Arteta parece preocupado com a possibilidade de o jogador estar se tornando alvo de provocações.

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Arteta foi cauteloso ao ser solicitado a dar uma avaliação definitiva do lance e disse que precisava rever as imagens antes de chegar a uma conclusão. “É difícil ver pelas câmeras desse jeito. Então prefiro rever o lance com atenção para poder avaliar a situação”, explicou o técnico do Arsenal.

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A disputa foi para os pênaltis, e Bruno Guimaraes teve sua cobrança defendida, selando a vitória dos donos da casa por 5 a 3. O resultado deixou a torcida visitante atônita, especialmente diante da força do banco de reservas utilizado por Arteta. Martin Odegaard, Ben White e Eberechi Eze entraram em campo na tentativa de evitar a surpresa, mas a equipe da League Two resistiu e conquistou uma vitória histórica.

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