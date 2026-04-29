Mikel Arteta faz uma declaração surpreendente sobre Jurriën Timber: o vídeo viraliza rapidamente

Uma cena peculiar na coletiva de imprensa do Arsenal, na véspera do confronto da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. O técnico Mikel Arteta é questionado sobre a disponibilidade de Jurriën Timber, e o espanhol inicialmente confirma que o holandês está escalado. Até que outro jornalista volta a perguntar.

Os Gunners enfrentam o Atlético de Madrid na quarta-feira à noite, pela semifinal da Liga dos Campeões. A outra partida dessa fase da competição rendeu, na terça-feira à noite, uma vitória espetacular por 5 a 4 para o Paris Saint-Germain.

O Arsenal, que ainda está na briga pelo título da Premier League, espera garantir uma boa posição inicial na quarta-feira, em Madri. O clube terá que fazer isso sem alguns jogadores lesionados.

Isso foi confirmado por Arteta na coletiva de imprensa antes do jogo. Um jornalista perguntou se Riccardo Calafiori e Timber estariam presentes no Estádio Metropolitano. “Sim, eles estão disponíveis amanhã”, respondeu o técnico. Pouco depois, outro jornalista, um tanto surpreso, comentou:

“Mikel, só para confirmar: você disse que Jurriën estará disponível amanhã?” Arteta, que provavelmente se expressou mal, responde: “Você percebeu bem”, elogia o jornalista, que ainda não entende completamente.

“Que impulso incrível deve ser isso”, ele quer continuar sua pergunta, antes que Arteta o interrompa. “Jurriën não está na convocação.” Isso causa espanto no entrevistador. “Ah, desculpe, foi um mal-entendido.”

Fica claro, portanto, que Timber ainda não se recuperou da lesão no tornozelo que sofreu no final do mês passado. Após a coletiva, as imagens rapidamente se tornam virais nas redes sociais, onde muitos usuários reagem ao trecho com cara de espanto.