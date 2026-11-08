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O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, pediu que sua equipe adote uma postura ofensiva mais “caótica” para superar adversários que se fecham na defesa. Apesar da vitória apertada sobre o Hull City, que ampliou a vantagem do time na liderança da Premier League, o espanhol acredita que seus jogadores estão concentrados demais em criar a oportunidade perfeita.

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Superando a resistência adversária

Um gol do capitão Martin Odegaard aos 72 minutos garantiu uma vitória suada por 1 a 0 no sábado. A finalização de perto enfim superou a resistência do Hull em uma partida com poucas chances claras.

O resultado ampliou para seis pontos a vantagem do Arsenal na liderança da Premier League, favorecido pela surpreendente derrota do Manchester City para o Nottingham Forest. A vitória também igualou o melhor início de campanha do clube do norte de Londres na história da competição, com nove triunfos nos dez primeiros jogos.

Adotando uma abordagem menos vistosa

Apesar do início histórico, Arteta segue frustrado com a falta de objetividade de sua equipe. O treinador acredita que seus atacantes complicam demais as jogadas quando enfrentam defesas recuadas.

“[Precisamos] ser mais eficientes”, disse Arteta. “Ficamos cara a cara com o goleiro. Isso aconteceu duas vezes hoje. Há um pênalti em uma dessas jogadas, há outra situação dentro da área em que a bola fica quicando. Muitos chutes foram desviados, bloqueados. Precisamos encontrar maneiras de ser mais eficientes, às vezes até mais pragmáticos.

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“Às vezes, tenho a sensação de que estamos tentando marcar um gol perfeito contra essas defesas fechadas. Precisamos criar muito mais caos do que isso, é só isso. E abrir o placar muito antes, acho, porque obviamente isso vai mudar o rumo do jogo.”

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Pressão constante e dúvida sobre o VAR

O Arsenal já venceu oito partidas por um gol de diferença em todas as competições nesta temporada. Arteta reconheceu que, embora a equipe não tenha aproveitado bem as chances no início do jogo de sábado, a pressão constante acabou dando resultado.

“Tivemos chances suficientes para vencer por uma margem muito maior. Não fomos eficientes o bastante para isso”, explicou. “Então, precisamos criar um grande volume de jogo, gerar muitas situações dentro e ao redor da área, insistir, insistir e insistir até conseguirmos superar a defesa deles. E foi exatamente assim que vencemos o jogo.”

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O espanhol também demonstrou confusão com um lance envolvendo Kai Havertz e o VAR no primeiro tempo. O árbitro Farai Hallam foi ao monitor à beira do campo depois que Nobel Mendy puxou a camisa do atacante, mas acabou marcando uma falta por impedimento a favor do Hull.

“Não revi o lance, então não preciso mentir para vocês”, observou Arteta. “Fiquei surpreso porque, quando mandaram o árbitro ao monitor, Benji [o analista Ben Chadwick] estava me dizendo que era um pênalti claro.

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“Agora ouvi que decidiram não marcar porque Kai estava em posição de impedimento no início da jogada. Não sei qual é a interpretação. Tenho certeza de que vão esclarecê-la para que possamos entendê-la.”

Ajustes no último terço do campo

Com a próxima pausa para as seleções, Arteta terá tempo para ajustar os padrões ofensivos de sua equipe. Embora o Arsenal esteja confortavelmente na liderança, o desejo do treinador de abrir o placar mais cedo evidencia sua intenção de definir as partidas com mais eficiência.