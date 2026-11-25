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Mikel Arteta não escondeu a admiração por Viktor Gyokeres após o atacante brilhar no confronto do Arsenal com o Borussia Dortmund pela Champions League. O sueco, que tem recebido poucos minutos recentemente, voltou a mostrar seu faro de gol ao abrir o placar com um chute espetacular de longa distância no Emirates Stadium.

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Atacante pouco utilizado brilha na Champions League

O jogador da seleção sueca, que teve papel secundário no Arsenal durante boa parte da temporada 2026-27, aproveitou uma rara chance entre os titulares ao marcar um golaço de longe para abrir o placar no Emirates Stadium. Em uma rara oportunidade de mostrar seu valor no estádio, Gyokeres não desperdiçou a chance: colocou o Arsenal em vantagem com um chute por cobertura sobre o goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, que entrou no ângulo esquerdo.

Foi o terceiro gol de Gyokeres na temporada, somadas todas as competições, e uma lembrança oportuna da capacidade de marcar que o levou a terminar a campanha passada como artilheiro do clube, com 21 gols. Apesar do que fez anteriormente, o atacante de 28 anos perdeu espaço neste ano e havia começado como titular em apenas uma partida da Premier League antes desse compromisso europeu.

Arteta se impressiona com o sueco

Após a partida, Arteta não tentou esconder a admiração ao ver seu jogador chamar a atenção em um grande palco. O técnico do Arsenal elogiou o momento de puro talento que resultou no gol e também destacou a atuação completa com que o atacante impulsionou o time constantemente.

Ao comentar a atuação de destaque depois do apito final, o espanhol ressaltou a qualidade necessária para concluir a jogada daquela maneira. "Acho que ele teve uma atuação brilhante hoje. Acho que marcou um gol inacreditável. Ele tem a técnica e a qualidade para fazer isso", disse Arteta.

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Referência no ataque

Além da beleza do gol que abriu o placar, Arteta destacou a inteligência tática que Gyokeres levou ao ataque. O técnico do Arsenal observou uma melhora significativa na forma como o atacante se entrosou com os companheiros, oferecendo uma opção confiável durante períodos prolongados de pressão. Sua capacidade de segurar a bola e dar início a ataques ofereceu ao Arsenal uma alternativa diferente contra o gigante da Bundesliga.

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O treinador detalhou as características que fizeram o atacante se destacar no empate, ressaltando sua dedicação e movimentação. "O que mais gostei foi de como ele esteve conectado ao time", explicou Arteta. "Nós o utilizamos muitas vezes, de maneiras diferentes. As tabelas, a forma como segurou a bola, como se infiltrou nas costas da defesa e deu profundidade ao jogo. Houve muita coisa boa naquela atuação, e esse é o Viktor de que precisávamos."

Invencibilidade mantida na Europa

Embora o Arsenal possa ter ficado decepcionado por não conquistar os três pontos em casa, o resultado mantém o time invicto na fase de liga do novo formato da Champions League. Com três vitórias e dois empates nos cinco primeiros jogos, o Arsenal ocupa atualmente a quinta posição na tabela e segue firme na disputa por uma vaga direta no mata-mata, enquanto a competição se aproxima de sua fase decisiva.

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Com o time em boa posição na tabela da Champions League, as atenções agora se voltam novamente aos compromissos nacionais, nos quais Gyokeres espera que essa atuação na Europa lhe renda mais do que apenas alguns minutos em campo.