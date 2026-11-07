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Mikel Arteta elogiou a determinação incansável de Declan Rice para chegar ao topo do futebol após a mais recente convocação do meio-campista para a seleção da Inglaterra. O técnico do Arsenal acredita que seu principal jogador alcançou um novo patamar de desempenho, tornando-se um pesadelo para os treinadores adversários na hora de montar seus planos de jogo.

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Rice brilha pelo clube e pela seleção

Rice segue impressionando nesta temporada e se consolida como peça fundamental do meio-campo do Arsenal. Suas atuações excepcionais lhe renderam uma vaga na mais recente convocação de Thomas Tuchel para a Inglaterra, ao lado de quatro companheiros de clube.

O jogador de 27 anos já soma cinco assistências nesta temporada, a maior marca da Premier League. Com um gol na Champions League, suas contribuições em 14 partidas por todas as competições mostram sua crescente influência no ataque.

Arteta elogia vontade “desesperada” de evolução do meio-campista

Arteta demonstrou admiração pela evolução constante de Rice. O espanhol apontou o desejo do meio-campista de ampliar seu repertório como o principal fator por trás do sucesso recente.

“A mentalidade de entrar em campo para vencer partidas, acrescentar outra dimensão ao seu jogo, oferecer outro tipo de ameaça e ser muito mais imprevisível. Temos trabalhado muito nisso”, explicou Arteta. “Ele está desesperado para melhorar todos os aspectos do seu jogo, e precisamos fazer isso sem perder tantas coisas incríveis que ele já faz. Mas ele está no caminho certo.”

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O técnico do Arsenal também detalhou a mudança tática que levou Rice a atuar em áreas mais recuadas e afirmou que seu jogador não tem limitações em campo.

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“Acho que não podemos limitar suas qualidades e capacidades”, acrescentou. “Ele pode recuar e fazer o jogo avançar. Pode recuar, conduzir a bola e ser incrível nas transições. Pode vencer duelos. Pode criar oportunidades com passes ao se aproximar da área, com lançamentos ou com cruzamentos pela esquerda ou pela direita, tanto faz. Nas bolas paradas [também], ele tem muito a oferecer. Sua capacidade de chutar de longe também é algo que precisamos aproveitar mais. Ele tem condições de fazer isso. Então, precisa continuar jogando, porque ainda há muito a ganhar.”

Conversas sobre contrato e ausência na convocação

Com Rice supostamente perto de assinar um novo contrato, Arteta segue concentrado no futuro imediato, em vez de projetar o papel do meio-campista para daqui a alguns anos.

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“Ainda não chegamos tão longe”, observou Arteta sobre os planos de longo prazo. “Obviamente, ainda temos muito a fazer. Acho que o período de uma temporada é suficiente. Há outras coisas que fazem parte do papel dele no time, como no clube, que acho que podem ser planejadas com um pouco mais de tempo. Mas, quanto ao desempenho dele e ao impacto na equipe, acho que o foco precisa ser no curto prazo.”

Arteta também comentou a ausência de Noni Madueke na convocação de Tuchel e elogiou a dedicação do jogador apesar do revés na seleção.

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“Deixo isso para o Thomas”, afirmou. “Havia muitas opções, ele precisa tomar decisões, tomou essa decisão desta vez e é isso. Deixo isso inteiramente com ele. O que Noni fez foi viajar para o exterior e treinar. Esse é o Noni, essa é a mentalidade dele. Ele quer melhorar.”

Compromissos pela Inglaterra pela frente

Rice agora vai se juntar a nomes como Ben White, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly e Eberechi Eze na concentração da Inglaterra.

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Após a pausa para os jogos de seleções, o Arsenal tentará manter o embalo nas competições nacionais. Arteta espera que seus jogadores importantes voltem sem problemas físicos, prontos para manter a boa fase enquanto o clube busca títulos em várias frentes.