Mikel Arteta é alertado para não cometer “erro” enquanto o Arsenal enfrenta dilema de £ 64 milhões sobre a transferência de Viktor Gyokeres

Futuro de Gyokeres no Arsenal é incerto
Aliadiere alertou o Arsenal para não se desfazer de Gyokeres na próxima janela de transferências de janeiro. O atacante sueco teve uma excelente atuação no meio da semana, com um gol decisivo e uma assistência que ajudaram o Arsenal a vencer o Slavia Praga por 2 a 1 na Champions League.
Apesar da atuação decisiva recente na competição europeia, Gyokeres viveu meses de muita frustração no norte de Londres. O atacante foi titular em apenas uma partida da Premier League pela equipe de Arteta até agora nesta temporada e passou a maior parte do tempo no banco de reservas.
Gyokeres teve uma excelente primeira temporada após chegar do Sporting CP por 64 milhões de libras, marcando expressivos 21 gols em todas as competições. No entanto, agora está claramente atrás do alemão Kai Havertz na preferência do Arsenal.
Aliadiere alerta contra venda precipitada
Com a janela de janeiro se aproximando rapidamente, comentaristas como Micah Richards sugeriram que o Arsenal deveria vender o jogador de 28 anos para lucrar com a transferência. Aliadiere discorda veementemente dessa estratégia arriscada. O ex-jogador do Arsenal acredita que uma venda no meio da temporada poderia ter consequências graves para Arteta e prejudicar a campanha da equipe nas competições nacionais.
“Acho que tudo depende das finanças, de quanto podem conseguir por ele e de quem poderia substituí-lo”, disse Aliadiere ao Metro. “Porque, embora ele obviamente não esteja entre os 11 titulares agora, já que Havertz é a primeira opção, você não quer vendê-lo, conseguir um bom preço e depois não ser capaz de substituí-lo.
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“Se Havertz se lesionar, algo que obviamente já vimos acontecer, pois ele teve algumas lesões e pode voltar a se machucar, você acaba sem nenhum centroavante.”
Incompatibilidade tática no Emirates
Mesmo que o Arsenal decida manter Gyokeres, Aliadiere duvida que o atacante se torne a solução definitiva para os problemas do clube no ataque. Para ele, o esquema tático atual simplesmente não favorece as características do jogador da seleção sueca.
“Acho que a maneira como o Arsenal joga não combina muito com o estilo de Gyokeres”, acrescentou Aliadiere por meio de apostas em futebol. “Ainda acho que ele faz algumas coisas incríveis, mas sinto que os jogadores não passam a bola para ele com a rapidez necessária, e é disso que ele precisa.”
Dilema de janeiro aguarda Arteta
O Arsenal terá de lidar com uma janela de transferências de janeiro bastante complicada para equilibrar suas opções no ataque. Por enquanto, Gyokeres terá de se contentar com poucos minutos e participações pontuais sob o comando de Arteta. A menos que consiga se adaptar radicalmente ao estilo de jogo baseado na posse de bola do Arsenal, o jogador contratado por 64 milhões de libras parece destinado a continuar como uma opção para o rodízio no Emirates.