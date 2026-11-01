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Mikel Arteta exaltou o espírito de sua equipe no Arsenal após a vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool, que encerrou um jejum de 14 anos sem vencer em Anfield pela Premier League. Kai Havertz marcou o único gol da partida no domingo, apenas quatro dias depois de o Arsenal ser eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Fleetwood Town. O espanhol afirmou que vencer os donos da casa em seu próprio estádio é exatamente o motivo pelo qual trabalha como treinador.

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Arteta se diz extremamente orgulhoso da vitória em Anfield

Em entrevista à Sky Sports, Arteta disse: "Estou extremamente orgulhoso. Foram 14 anos, é muito tempo. Tenho certeza de que deixamos todos os ligados ao clube extremamente orgulhosos hoje. Não apenas pela vitória, mas pela maneira como a conquistamos e pelo espírito que mostramos. Especialmente considerando o que aconteceu há quatro dias, quando perdemos e fomos eliminados da copa por uma equipe que deveríamos vencer. Essa é a parte mágica deste esporte: ele pode levar você a momentos muito ruins, mas, quatro dias depois, você tem a oportunidade de fazer algo realmente histórico. E foi o que fizemos."

Questionado sobre o significado do resultado para ele como treinador, acrescentou: "Estou extremamente orgulhoso. É algo que você quer conquistar. Esse é o desafio e a missão que você quer cumprir. Adoro quando se trata de algo que não fazemos há muitos anos. Foi assim também fora de casa contra o Chelsea e o Manchester United. Conseguir vencer todos eles é o nosso objetivo, a nossa motivação e a razão pela qual fazemos o que fazemos."

Derrota para o Fleetwood deu impulso ao Arsenal

Arteta disse ao BBC Match of the Day que a eliminação na copa deu uma nova motivação ao elenco: "Esta vitória foi especialmente para todos os ligados a este clube. Ficar 14 anos sem vencer aqui é muito tempo. Depois dos últimos dias, após a derrota para o Fleetwood, dissemos que as coisas acontecem por uma razão e que isso nos daria um novo impulso, mais vontade e confiança para vir aqui e conseguir a vitória. O que a equipe fez aqui hoje é incrível."

Ele também explicou como o Arsenal lidou com a ameaça do Liverpool nos contra-ataques: "O jogo pode mudar de direção muito rapidamente. Pela maneira como eles atacam, conseguem criar jogadas verticais quase a partir de um corte ruim ou de uma cobrança de lateral ruim. Essa é a qualidade que eles têm. E você precisa estar preparado para reagir imediatamente, com 60 metros para defender e quatro ou cinco jogadores correndo em direção à sua área. Conversamos sobre isso e nos dedicamos ao máximo nessas jogadas, às vezes com mais qualidade, às vezes com menos, e criamos nosso próprio caos."

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Arteta elogia Rice e evita comentar lance com Isak

Arteta destacou Declan Rice, que deu o passe para o gol da vitória de Havertz com um cruzamento rasteiro após uma ultrapassagem: "Não foi só isso. Em primeiro lugar, a movimentação para perceber que havia espaço para fazer a ultrapassagem, o momento certo de explorar a situação de dois contra um da maneira correta e o fato de chegar constantemente do lado oposto no espaço certo são coisas sobre as quais conversamos."

Ele admitiu que o Arsenal também contou com a sorte em alguns momentos: "Também tivemos um pouco de sorte e qualidade nos momentos certos para levar perigo a eles." Questionado sobre o pedido de pênalti do Liverpool quando Jurrien Timber puxou a camisa de Alexander Isak, Arteta respondeu: "Não, não vi esse lance."

O que vem pela frente para o Arsenal?

Com a vitória, o Arsenal abre três pontos de vantagem na liderança da Premier League, mas Arteta preferiu não se empolgar: "Ainda é cedo. Vamos aproveitar esta vitória incrível com os jogadores e a comissão técnica. Amanhã, começaremos a nos preparar para outra grande, grande noite em Praga."