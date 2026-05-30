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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traduzido por

Mikel Arteta discorda do árbitro após a final da Liga dos Campeões: “Poderia facilmente ter sido pênalti”

PSG x Arsenal
PSG
Arsenal
Liga dos Campeões
M. Arteta
Luis Enrique

Mikel Arteta está, naturalmente, muito decepcionado após a derrota na final da Liga dos Campeões. Tanto ao final dos 90 quanto dos 120 minutos, o placar estava em 1 a 1 entre o Paris Saint-Germain e o Arsenal, levando a disputa para os pênaltis. O PSG se saiu melhor na cobrança.

“O que estou sentindo agora? Dor…”, disse Arteta na coletiva de imprensa após a partida. “Meus parabéns ao PSG e a Luis Enrique. Eles são o melhor time do mundo.”

“Ganhamos o grande prêmio (Premier League, red.), mas não conseguimos conquistar o maior (Liga dos Campeões, red.). Perder a final nos pênaltis… Ninguém pode tirar essa dor.”

“Eu disse aos jogadores e à comissão técnica que mesmo dizer ‘obrigado’ um milhão de vezes não é suficiente. A alegria e os momentos que vivemos juntos estão acima de tudo.”

O último pênalti do Arsenal foi perdido por Gabriel Magalhães. “Gabriel queria cobrar aquele último pênalti”, conta Arteta sobre isso. “Treinamos para isso.”

Após o jogo, também se falou sobre um momento na prorrogação, quando Noni Madueke caiu no chão após um confronto com Nuno Mendes. O Arsenal não recebeu pênalti por isso, mas Arteta questiona a decisão. “Aquilo poderia facilmente ter sido um pênalti.”

O técnico vencedor, Luis Enrique, considera merecida a vitória final de sua equipe. “Talvez ambas as equipes merecessem vencer, mas pela forma como jogamos durante toda a temporada, acho que merecemos ganhar a Liga dos Campeões.”

“A partida começou da melhor maneira possível para o Arsenal”, diz ele, referindo-se ao gol logo no início de Kai Havertz. “E depois disso, eles sabem como se defender. Foi muito difícil. Eles jogaram muito bem.”

Para o PSG, foi a segunda Liga dos Campeões consecutiva e a segunda na história do clube. O Arsenal nunca venceu a competição.

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