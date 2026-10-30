Compartilhar Siga GOAL no Google

Mikel Arteta deu notícias animadoras sobre as lesões de Declan Rice e Riccardo Calafiori antes da partida decisiva do Arsenal fora de casa contra o Liverpool, pela Premier League. No entanto, o técnico ainda tem dúvidas sobre a condição física de Noni Madueke após a surpreendente derrota da equipe para o Fleetwood Town na Copa da Liga Inglesa.

Publicidade

Arsenal recebe boas notícias sobre a condição física de dois jogadores

O Arsenal recebeu boas notícias sobre a condição física do elenco antes do confronto com o Liverpool pela Premier League. O técnico Arteta confirmou que Calafiori e Rice voltaram a treinar na sexta-feira.

Os dois desfalcaram a equipe na derrota para o Fleetwood Town pela Copa da Liga Inglesa, no meio da semana, após sofrerem problemas leves durante a vitória por 2 a 0 sobre o Everton no fim de semana passado. A possibilidade de contar novamente com ambos é uma ótima notícia para o clube antes da exigente visita a Anfield.

Calafiori surpreendeu ao ficar fora da escalação inicial contra o Everton, antes de entrar em campo nos minutos finais. Os dois jogadores passarão por uma avaliação final no sábado para confirmar se estarão disponíveis.

Arteta aguarda avaliações físicas de última hora

Embora Calafiori e Rice devam jogar no domingo, Arteta tem menos certeza sobre a disponibilidade de Madueke. O ponta da seleção inglesa também sofreu uma pancada contra o Everton e ficou fora da partida seguinte, no meio da semana. Arteta admitiu que a participação de Madueke em Anfield será decidida de última hora.

Publicidade Publicidade

“Todos treinaram hoje”, disse Arteta em entrevista coletiva antes da partida, ao ser questionado sobre os jogadores em recuperação. “Eles vão treinar amanhã e, se estiver tudo bem, estarão disponíveis.”

Tópicos relacionados

Ao falar especificamente sobre Madueke, o técnico do Arsenal acrescentou: “Ainda não sabemos. Temos um treino amanhã, vamos ver se ele consegue completá-lo.”

Cresce a frustração com a suspensão de Dowman

Além das preocupações com lesões, o Arsenal não poderá contar com Max Dowman na viagem a Merseyside. O jogador foi expulso contra o Fleetwood Town, e o clube teve recentemente seu recurso contra o cartão vermelho rejeitado. Arteta demonstrou grande frustração com a decisão de manter a suspensão.

Publicidade

“Muito decepcionado, para ser sincero, especialmente pela entrada imprudente que ele sofreu”, explicou o técnico. “A reação dele foi mínima em comparação com a ação.

“É o que é. Apresentamos todos os argumentos para defender nosso caso. Poderia ter sido muito grave, e hoje temos muita sorte de ele não ter fraturado o pé.”

Publicidade

Arsenal se prepara para visita crucial a Anfield

Apesar das notícias variadas sobre vários jogadores importantes, o Arsenal pode ter o retorno de Christos Tzolis neste fim de semana. O ponta treinou na sexta-feira e pode jogar após perder seis partidas por uma lesão na parte posterior da coxa. No entanto, o elenco segue sem William Saliba e Bukayo Saka, ambos afastados por problemas de recuperação mais longa. A ausência dos dois aumenta a pressão sobre o restante do elenco para apresentar um bom desempenho.

O Arsenal vai concluir sua preparação antes de viajar para o norte para enfrentar o Liverpool no domingo. Arteta e seus jogadores estarão determinados a reagir à eliminação na copa, no meio da semana, e conquistar uma vitória importante na Premier League.