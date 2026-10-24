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Mikel Arteta criticou o calendário “terrível” do Arsenal depois que sua equipe, bastante modificada, venceu o Everton por 2 a 0 e igualou o Manchester City na liderança da Premier League. A vitória veio menos de três dias após uma desgastante viagem a Munique, e o Arsenal ainda sente as consequências daquela partida: Bukayo Saka pode desfalcar o time por até 12 jogos devido a uma lesão no quadríceps.

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Arteta critica o calendário “terrível” do Arsenal

O Arsenal venceu o Everton por 2 a 0 no sábado, com gols dos zagueiros Ezri Konsa e Gabriel Magalhaes, mas Arteta não ficou nada satisfeito com o calendário. Sua equipe havia viajado para enfrentar o Nottingham Forest no domingo anterior e empatado por 2 a 2 com o Bayern de Munique na noite de quarta-feira antes do jogo de sábado, às 15h. Por isso, ele fez cinco mudanças.

Em entrevista coletiva após a partida, Arteta disse: “Sim, estamos muito felizes com a vitória, com a atuação e com a semana, porque nos deram um calendário terrível. Domingo à tarde, depois quarta-feira à noite em Munique, voltando para cá muito tarde na quinta-feira e tendo que jogar de novo pela Premier League contra um adversário muito difícil no sábado, às 15h. Superamos todos os obstáculos, além de algumas lesões, e adoro a mentalidade da equipe e a qualidade que mostramos hoje.”

Saka pode perder até 12 jogos por lesão no quadríceps

A vitória veio sem Saka, que precisou deixar o campo antes dos dez minutos em Munique após sentir algo na parte superior da perna. Antes do jogo contra o Everton, depois de ver os resultados dos exames de imagem do ponta, Arteta disse: “Acho que serão semanas. Quanto à gravidade da lesão, acho que teremos de repetir os exames de imagem em uma semana, dez dias, para saber sua extensão.”

Segundo o football.london, Saka deve perder pelo menos quatro jogos antes da pausa para as seleções em novembro, e os relatos mais recentes afirmam que ele pode ficar fora por até oito semanas, o que o tiraria de 12 partidas antes do Natal.

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Problema de Calafiori aumenta preocupação do Arsenal com lesões

Uma nova preocupação surgiu perto do fim, quando Riccardo Calafiori passou a atuar na ponta esquerda e Noni Madueke recuou para a lateral esquerda. Questionado sobre a mudança, Arteta disse: “Sim, eu não estava tão louco a ponto de trocar os dois de posição sem motivo. Foi porque ele sentiu um pequeno problema. Não sabemos o que é, parece ser algo bem leve, mas ele preferiu ter cautela.”

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O momento é inoportuno, já que Christos Tzolis também está lesionado, William Saliba ainda se recupera de um problema nas costas, e Madueke e Eberechi Eze são os únicos pontas do elenco principal disponíveis.

O que vem pela frente para o Arsenal?

O Arsenal visita o Fleetwood Town na terça-feira, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, partida da qual Calafiori pode ficar fora, antes de enfrentar o Liverpool fora de casa em 1º de novembro.