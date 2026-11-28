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Mikel Arteta deixou a Premier League em alerta ao confirmar que o Arsenal estará pronto para agir na janela de transferências de janeiro caso surja a oportunidade certa. O técnico quer reforçar o ataque enquanto o atual campeão busca manter a liderança da tabela.

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Dificuldades no ataque despertam interesse por Nusa

Apesar da vantagem de seis pontos na liderança da Premier League, o ataque do Arsenal tem sido alvo de críticas. O time marcou apenas 17 gols no campeonato nesta temporada, o menor número entre os seis primeiros colocados, e a falta de eficiência nas finalizações custou caro na última semana, contra Newcastle e Borussia Dortmund.

As opções no setor ofensivo diminuíram durante o verão após as saídas de Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Leandro Trossard, com Christos Tzolis sendo o único reforço para o ataque. Para suprir essa carência, o clube estaria monitorando o ponta Antonio Nusa, do RB Leipzig , de olho na janela de inverno.

Arteta defende o histórico do Arsenal na janela de inverno

O Arsenal não contrata um jogador no meio da temporada desde 2023, quando Jorginho, Trossard e Jakub Kiwior chegaram ao elenco. Arteta, porém, rejeitou a ideia de que o clube tenha se acomodado nas janelas de inverno mais tranquilas e ressaltou que segue atento a possíveis negócios capazes de elevar o nível do time.

“Sempre fomos muito ativos no mercado de transferências, especialmente quando enfrentamos determinados problemas”, disse Arteta. “Conseguimos fechar uma negociação? Às vezes, não. Então vamos ver se surge uma oportunidade e algo que acreditamos que fará a diferença para o time.”

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Diálogo constante nos bastidores com Kroenke

O planejamento estratégico para a próxima janela já está em andamento. Embora o copresidente Josh Kroenke seja esperado em Londres na semana que vem, Arteta observou que o contato telefônico regular mantém os responsáveis pelas decisões do clube alinhados.

“Não esperamos para falar dessas coisas apenas quando estamos frente a frente”, disse Arteta sobre a viagem de Kroenke a Londres. “É por isso que temos ótimos telefones hoje em dia. Podemos manter uma comunicação constante entre nós. Mas é sempre ótimo quando ele está por perto. A sensação é diferente. Podemos passar algum tempo juntos, e também é ótimo saber como ele está. Ele estará por aqui.”

Direção do Arsenal terá reunião importante em Londres

A chegada de Kroenke a Londres na semana que vem o reunirá com Arteta e a direção do clube, com os planos para a janela de janeiro entre os principais assuntos. Embora as conversas preliminares já tenham ocorrido à distância, essas discussões determinarão como o Arsenal abordará possíveis negociações por alvos como Nusa quando a janela abrir.