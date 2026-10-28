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O Arsenal sofreu um duro golpe com três lesões às vésperas de um confronto decisivo com o Liverpool pela Premier League. Mikel Arteta confirmou que vários jogadores importantes do time principal desfalcaram o clube na humilhante derrota para o Fleetwood Town no meio da semana e agora correm contra o tempo para se recuperar a tempo do fim de semana.

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Ausência de trio agrava frustração na Copa da Liga Inglesa

O Arsenal sofreu uma eliminação humilhante nos pênaltis diante do Fleetwood Town, da League Two, na noite de terça-feira. Apesar de escalar uma equipe titular forte para lidar com os crescentes problemas físicos do elenco, Arteta não pôde contar com Declan Rice, Riccardo Calafiori nem Noni Madueke para a viagem a Lancashire.

As ausências repentinas agravam a crescente crise de desfalques no norte de Londres. O Arsenal já enfrenta lesões de longa duração de jogadores importantes como William Saliba, Bukayo Saka e Christos Tzolis. Além disso, Max Dowman terá de cumprir suspensão em competições nacionais neste fim de semana após receber um cartão vermelho por indisciplina durante a surpreendente derrota na copa, deixando o elenco com pouquíssimas opções.

Arteta explica problemas físicos dos desfalques

Após a inesperada eliminação precoce na copa, o técnico do Arsenal detalhou os motivos das ausências de jogadores que costumam atuar pela equipe principal. Segundo ele, o problema de Rice surgiu durante a vitória por 2 a 0 sobre o Everton pelo campeonato, no sábado, e acabou obrigando o treinador a substituí-lo antes do fim da partida.

“Calafiori estava fora, Noni estava fora por um problema no tornozelo, e Declan sentiu um incômodo no outro dia (contra o Everton), por isso tive de substituí-lo”, explicou Arteta.

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Apesar da derrota frustrante, o espanhol evitou fazer críticas duras ao elenco desfalcado. Em vez disso, elogiou o time da casa, da quarta divisão, pela vitória histórica e destacou a atmosfera hostil criada naquela noite.

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“Em primeiro lugar, parabéns ao Fleetwood”, disse o técnico do Arsenal. “Pela maneira como conseguiu o resultado e pela atmosfera que criou. Não tenho nada a criticar na atitude e na intensidade dos jogadores ao longo da partida, com 11 e com 10, mas, quando você joga com tanta superioridade, não pode dar nada ao adversário.”

Um “dia muito triste” para o Arsenal, que desperdiçou chances

A surpreendente derrota do Arsenal significa que a espera de 34 anos por um título da Copa da Liga Inglesa se estenderá por pelo menos mais uma temporada. Apesar de controlar a partida, a equipe caiu antes de chegar às quartas de final. Arteta descreveu o resultado, sem rodeios, como um “dia muito triste” para o clube e destacou a incapacidade de transformar o domínio em gols.

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“Quando criamos o volume de finalizações e chances que criamos, temos de marcar três, quatro ou cinco gols”, afirmou. “É preciso aproveitar. Se você não faz isso, não há margem de erro, e essa é a realidade. Então, é preciso esperar e passar de fase nos pênaltis, e não conseguimos fazer isso.

“A probabilidade era baixa pela maneira como o jogo se desenrolava, mas futebol é assim e, mesmo com uma probabilidade baixa, sempre existe a chance de você ser eliminado da copa.”

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Viagem decisiva a Anfield pela frente

A prioridade imediata do Arsenal é recuperar seus jogadores antes da importante viagem a Anfield no domingo. Já há um sinal de otimismo em relação a Rice: o meio-campista da Inglaterra foi visto treinando com os companheiros na segunda-feira, apesar do problema sofrido no fim de semana.

Empatado em pontos com o Manchester City na liderança da Premier League, o Arsenal quer manter sua sequência de vitórias no campeonato diante do Liverpool. Depois desse confronto de peso, a equipe de Arteta visita o Slavia Praga pela Champions League, antes de voltar ao Emirates para receber o Hull City, pouco antes da pausa para os jogos de seleções em novembro.