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O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, manifestou apoio a Viktor Gyokeres, que segue em busca do primeiro gol na temporada. Apesar do início lento no ataque, Arteta está confiante de que o esforço do atacante sueco logo se traduzirá em mais precisão nas finalizações.

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Arteta defende Gyokeres em meio a jejum de gols

Gyokeres teve um início de temporada frustrante em termos de gols, mas Arteta segue firme no apoio ao atacante. Escalado como titular na recente vitória por 2 a 0 sobre o Everton, o sueco mostrou lampejos de sua qualidade, mas não conseguiu balançar a rede. Ainda assim, o técnico do Arsenal saiu em defesa de Gyokeres e afirmou que o atacante está perto de voltar a marcar, apesar da tarde frustrante contra o Everton.

“Ele não teve sorte em dois ou três momentos. Ele estava na frente do gol, ganhou a posição dos dois zagueiros, mas a bola não chegou”, disse o espanhol. “Mas ele fez muitas coisas boas novamente hoje, eu acho, e precisamos continuar insistindo. Acho que ele também teve uma contribuição muito boa em Munique quando entrou. Ele nos ajudou a mudar o jogo, e é disso que precisamos de todos eles.”

Jovens promessas prontas para brilhar

Arteta também aproveitou para elogiar a evolução de vários jovens defensores que corresponderam quando foram chamados recentemente. Cristhian Mosquera e Myles Lewis-Skelly foram destacados por suas contribuições, enquanto o técnico observou que Dowman tem demonstrado muita tranquilidade ao ser integrado ao ambiente do time principal nos treinos e jogos recentes.

“Quando ele (Mosquera) joga, e quando jogou, foi muito bem. Vencemos alguns jogos importantes com ele em campo e precisamos dele. O mesmo vale para Myles, de outra forma, pela maneira como está jogando. Ou para Max, que entrou e parece estar muito à vontade nesse tipo de posição”, afirmou Arteta.

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Respeito ao desafio contra um time de divisão inferior

Apesar da diferença entre as divisões, Arteta alertou seus jogadores de que o excesso de confiança pode levar a um resultado desastroso. O técnico foi firme ao exigir que seu elenco mantenha os mais altos padrões, independentemente do porte do adversário ou da competição em que jogará na noite de terça-feira.

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“Mostrem a eles a camisa do Arsenal e o que representamos. É isso. Precisamos ir lá e vencer o jogo. É isso. É muito simples. Nossa reputação, nosso orgulho, tudo está em jogo. Então, toda vez que você disputa uma partida de futebol, especialmente contra um time de outra divisão, respeite o jogo, respeite cada adversário, porque eles merecem isso. Depois, tente vencer e jogar um pouco melhor do que eles”, afirmou o técnico.

Muitas mudanças são esperadas em Highbury

Arteta terá de encontrar um equilíbrio delicado na escolha da equipe: poupar titulares importantes sem comprometer a classificação para as quartas de final. Depois de cumprir seus compromissos na copa, o Arsenal irá a Anfield para um confronto de grande importância contra o Liverpool pela Premier League. A expectativa é que vários jogadores menos utilizados e jovens promessas recebam oportunidades para impressionar no duelo eliminatório.

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“Vamos ver como cada um está, porque também exigimos muito de vários jogadores individualmente. E ver como podemos planejar a próxima semana”, disse ele.