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Ezri Konsa precisou deixar o campo com uma lesão no joelho durante a vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Slavia Praga pela Champions League. Contratado no verão, ele tem sido presença constante na equipe de Mikel Arteta, e sua lesão gera preocupação para a defesa antes dos próximos jogos da Premier League.

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Arsenal conquista vitória europeia suada

O Arsenal conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Slavia na Champions League na noite de quarta-feira. No entanto, o resultado positivo na competição europeia foi ofuscado, em parte, por uma lesão no joelho sofrida em um momento inoportuno pelo defensor titular Konsa. Os gols de Noni Madueke e Viktor Gyokeres no primeiro tempo deram inicialmente aos visitantes uma vantagem confortável.

Apesar do bom início, a equipe de Arteta teve dificuldades para manter o controle e o ritmo no segundo tempo. O Slavia aproveitou a queda de rendimento e pressionou os visitantes constantemente. A equipe descontou merecidamente com Wiktor Nowak aos 90 minutos, deixando os instantes finais tensos.

Arteta dá atualização sobre lesão

A maior preocupação do Arsenal surgiu quando Konsa precisou deixar o campo no segundo tempo por causa de um problema no joelho. O defensor foi substituído por Cristhian Mosquera, que disputou o restante da partida. Konsa tem sido peça fundamental para o Arsenal e participou de todos os 14 jogos da equipe desde sua transferência do Aston Villa por 55 milhões de libras, em 21 de agosto. Após a vitória apertada, Arteta falou sobre a situação e destacou a grande quantidade de minutos acumulados pelo defensor.

“Ele está jogando muito, obviamente. Disputou muitos jogos nas últimas semanas”, explicou Arteta aos jornalistas. “Ele teve alguns problemas e decidimos tirá-lo de campo.”

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Arteta enfrenta delicada mudança na defesa

Konsa foi escalado para atuar ao lado de Gabriel Magalhaes na zaga no quarto jogo do Arsenal na atual edição da Champions League. Arteta recorreu bastante à dupla de zaga nos primeiros meses da temporada.

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O Arsenal já lida com problemas físicos entre seus defensores, o que torna a saída de Konsa ainda mais preocupante. William Saliba voltou a ser relacionado como reserva pela primeira vez nesta temporada após se recuperar de uma lesão nas costas de longa duração.

O jogador da seleção francesa permaneceu no banco na noite de quarta-feira. Com essa postura cautelosa, Arteta evitou antecipar seu retorno às partidas oficiais.

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Duelo com o Hull City aguarda na Premier League

A equipe médica do Arsenal avaliará a gravidade da lesão no joelho de Konsa diante do pouco tempo até o próximo jogo. Há dúvidas consideráveis sobre a participação do reforço contratado no verão no confronto pelo campeonato nacional.

A equipe de Arteta voltará rapidamente as atenções à Premier League para receber o Hull City no sábado. Se Konsa for definitivamente descartado para a partida do fim de semana, Arteta será obrigado a fazer uma mudança indesejada na defesa. Mosquera ou Saliba, de volta após a lesão, poderá ser escalado como titular ao lado de Gabriel contra o Hull City.