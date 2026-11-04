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O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, manifestou apoio total ao jovem destaque Max Dowman enquanto o clube se prepara para enfrentar o Slavia Praga pela Champions League. O meio-campista de 16 anos busca superar um revés recente em âmbito nacional e consolidar sua posição como uma das maiores promessas da Europa.

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Um palco europeu espera o adolescente

Dowman busca uma vaga entre os titulares na viagem do Arsenal à República Tcheca para enfrentar o Slavia Praga. O estádio tem um significado especial para o talentoso jogador de 16 anos. Exatamente um ano atrás, ele fez história no mesmo gramado ao se tornar o mais jovem a atuar na Champions League, com apenas 15 anos e 308 dias, durante uma vitória contundente do Arsenal por 3 a 0.

Agora, o meio-campista quer ganhar minutos em uma competição europeia depois que uma expulsão recente contra o Fleetwood resultou em uma suspensão de três jogos em competições nacionais. A punição o deixa fora da Premier League até 29 de novembro, o que torna ainda mais importantes suas oportunidades no torneio continental.

Arteta defende sua promessa “superpositiva”

Arteta afastou as preocupações com o cartão vermelho recente de Dowman e afirmou que o episódio será importante para seu desenvolvimento. O treinador do Arsenal elogiou a atitude positiva do adolescente nos treinos recentes.

“Esse capítulo ficou para trás. É um momento de aprendizado para todos nós, e seguimos em frente”, explicou Arteta. “Você aprende com os momentos não tão bons, mas também precisa aprender com os ótimos. E ele tem se dedicado.

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“Quando você observa os garotos... Hoje passamos algum tempo juntos conversando sobre coisas no treino, e ele é sempre superpositivo. Aos 16 anos, você tem uma maneira diferente de ver e lidar com as coisas, e é isso que ele também traz para a equipe.”

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Construindo uma base para o futuro

Nos bastidores, Arteta cultiva uma relação de franqueza absoluta e apoio com o jogador formado nas categorias de base. O treinador acredita que superar adversidades no início da carreira acabará tornando Dowman mais resiliente.

“Eu me sento com ele e simplesmente pergunto: ‘Você viu minha entrevista coletiva? O que achou?’ Sou apenas sincero com ele”, revelou Arteta. “Isso é público, então temos esse tipo de relação. Acho que é assim que deve ser e, se ele pensa diferente, precisa me dizer. É a relação que tentamos construir com nossos jogadores.”

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Arteta está confiante de que Dowman usará o episódio contra o Fleetwood como impulso para crescer a longo prazo. Ele observou: “Ele está bem e, no fim, isso vai se revelar um momento decisivo na carreira dele. Ele precisa aprender a lidar com algo que vai acontecer algumas vezes em cada jogo.

“Isso não é algo que talvez aconteça uma ou duas vezes por temporada, mas três ou quatro vezes por jogo. Provavelmente ele terá de passar por esse tipo de situação e precisa aprender a lidar com ela, porque faz parte do seu jogo.”

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Praga pode ser palco de mais um recorde

Após uma marcante vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool em Anfield, os atuais campeões da Premier League chegam a Praga cheios de confiança. A expectativa é de que Arteta faça várias mudanças na equipe, dando a Dowman uma oportunidade de ouro para fazer sua primeira partida como titular na Champions League contra um Slavia que não venceu nenhum de seus últimos 22 jogos em competições europeias.

Se marcar, o adolescente entrará para a história mais uma vez. Um gol na República Tcheca faria Dowman superar o ex-jogador do Barcelona Ansu Fati (17 anos e 40 dias) e se tornar o mais jovem a marcar na história da Champions League.