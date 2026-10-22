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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Adhe Makayasa
Traduzido por

Mikel Arteta admite que lesão de Bukayo Saka “não parece nada boa” após ponta deixar o campo mancando no empate do Arsenal por 2 a 2 com o Bayern de Munique

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O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, manifestou grande preocupação com a condição física de Bukayo Saka depois que o ponta da Inglaterra sofreu uma lesão logo no início do confronto de quarta-feira pela Champions League, na Alemanha. O atacante deixou o campo mancando nos primeiros minutos, antes de o Arsenal, campeão da Premier League, reagir e conquistar um ponto após muita luta contra o Bayern de Munique.

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Ponta inglês sofre revés logo no início

Arteta teme que Saka fique afastado por algum tempo após o ponta, peça fundamental da equipe, sofrer uma suspeita de lesão na coxa contra os campeões alemães. O atacante do Arsenal sentiu o problema sem contato com um adversário ao tentar fazer um passe simples aos 10 minutos e precisou ser substituído imediatamente. Com isso, o ponto conquistado com dificuldade na quarta-feira, na Allianz Arena, ficou em segundo plano diante da possibilidade de perder um jogador importante em meio a um calendário desgastante.

Entrada de substituto precede virada alemã

FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-ARSENALGetty Images

Acionado no lugar de Saka, Eberechi Eze abriu o placar aos 25 minutos após um passe preciso de Martin Odegaard, depois que o VAR reverteu uma marcação inicial de impedimento. No entanto, os visitantes ficaram à frente por apenas 10 minutos. O capitão da Inglaterra, Harry Kane, encontrou Alphonso Davies com um passe do meio-campo que rompeu a linha defensiva e, depois, deslocou o goleiro David Raya em uma cobrança de pênalti da marca de 11 metros, assinalado após um chute seu atingir a mão de Jurrien Timber dentro da área.

Ao falar à TNT Sports, Arteta compartilhou a preocupação inicial da equipe médica com a substituição do ponta: “Eles [a equipe médica] estão um pouco preocupados. Quando um jogador precisa sair por causa de uma dor muito aguda, nunca é uma boa notícia, mas temos que esperar para ver.”

Intensidade implacável cobra seu preço fisicamente

O Arsenal conseguiu o empate aos 82 minutos, quando Declan Rice tabelou com o reserva Viktor Gyokeres e chutou no canto inferior. Depois, Manuel Neuer fez uma defesa acrobática para impedir que Timber marcasse o gol da vitória nos minutos finais. Foi apenas a segunda vez na história da Copa dos Campeões da Europa ou da Champions League que o Arsenal abriu o placar, sofreu a virada e evitou a derrota, repetindo o empate por 2 a 2 contra o Bayern em abril de 2024.

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Questionado na entrevista coletiva após o jogo se o calendário intenso contribuiu para a lesão, Arteta acrescentou: “Contra o Lille, ele não começou jogando. Depois, começou o jogo no fim de semana. E, desta vez, aconteceu muito cedo na partida.

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“O nível de intensidade exigido por esses jogos é algo incrível. Vocês puderam ver o que aconteceu no jogo entre PSG e Barcelona [na terça-feira]. É marcação homem a homem por 96 minutos. Em cada lance. Não há tempo para respirar.

“A força, a qualidade, a atenção e o nível de que você precisa são inacreditáveis, porque é o mais alto nível. Infelizmente, essas coisas acontecem. Não parece nada bom, mas temos que esperar para ver.”

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Exames definirão prazo de recuperação

imago-sport-1084854128.jpgIMAGO

Saka passará por novos exames no norte de Londres para determinar a gravidade exata do problema na coxa e por quanto tempo ficará afastado. Perder um jogador tão influente seria um grande golpe para Arteta enquanto prepara o elenco para os próximos compromissos pela Premier League neste fim de semana. Assim, Eze e Gyokeres terão de assumir mais responsabilidades no ataque.