Mike Verweij tem novidades sobre Viktor Tsygankov, alvo do Ajax: “Jordi Cruijff vai...”

Viktor Tsygankov parece não vir para o Ajax. O ucraniano foi especulado para uma transferência para Amsterdã, mas, segundo Mike Verweij, do De Telegraaf, ele é “muito caro”.

É provável que Tsygankov deixe o Girona neste verão. O contrato do ponta-direita de 28 anos tem mais apenas um ano de duração e não parece que ele vá jogar na LaLiga2.

Depois que o zagueiro do Girona, Daley Blind, e o técnico Míchel já haviam sido associados ao Ajax, o jornalista Ivan Quirós divulgou na segunda-feira que Tsygankov também está na lista.

Segundo Verweij, essa transferência provavelmente não vai rolar. Ele classifica o boato como pura fantasia.

“Mesmo que o Girona tenha sido rebaixado. Ele é muito caro. Acho que ele vai lucrar com a venda. Jordi Cruijff também não vai se concentrar na posição de ponta-direita”, afirmou Verweij no podcast Kick-off do De Telegraaf.

Tsygankov marcou 7 gols e deu 5 assistências em 34 partidas oficiais nesta temporada.

O jornalista Serhiy Tyshchenko, geralmente bem informado, confirmou a notícia de Quirós, mas escreveu ao mesmo tempo que o jogador, com 65 convocações para a seleção, também pode ir para a Major League Soccer ou para a Süper Lig.