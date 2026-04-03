Mike Verweij prevê: “Pode apostar que o Ajax vai contratar dois ou três jogadores do FC Barcelona”

Mike Verweij espera que o Ajax contrate alguns jogadores por empréstimo do FC Barcelona no próximo verão. É o que afirma o observador de clubes no podcast Kick-Off do De Telegraaf. Isso, obviamente, tem a ver com o diretor técnico Jordi Cruijff, que mantém laços muito estreitos com o gigante catalão.

“Jordi Cruijff tem realmente uma rede de contatos gigantesca”, começa Verweij. “Se você também estiver na estreia do documentário sobre Johan Cruijff: lá estará Joan Laporta (presidente do FC Barcelona, red.) circulando normalmente. Portanto, há uma ligação com o FC Barcelona.”

Verweij suspeita, portanto, que Cruijff entrará em contato com seu antigo empregador nos próximos meses. “Pode apostar que um, dois, talvez até três jogadores emprestados pelo FC Barcelona vão chegar.”

“Jordi tem esses contatos, e essa é uma das vantagens de ter um nome de peso no cargo de diretor técnico. Isso abre muitas portas.” No podcast, faz-se então uma rápida referência implícita a antigos talentos do Barça que passaram pelo Ajax, como, por exemplo, Bojan Krkic.

“Esses não eram grandes promessas”, diz o colega jornalista Steven Kooijman. “Não, mas se você olhar agora para o Barça B”, rebate Verweij. “Esta semana, Shane Kluivert renovou seu contrato por mais dois anos.”

“Isso ainda não vai acontecer agora, porque ele vai primeiro buscar suas oportunidades no Barcelona 1. Mas se ele não conseguir jogar este ano, o Ajax é um passo bastante lógico. Você viu com o Xavi Simons no PSV como isso pode funcionar bem.”

“Eu vi o Shane na Seleção Sub-19, ele é realmente um jogador muito bom”, responde Verweij quando questionado sobre o nível de Kluivert Júnior. “Eu espero que ele consiga jogar seus primeiros minutos no Barça 1 no ano que vem.”