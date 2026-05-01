Mike Verweij menciona novo candidato a treinador do Ajax: “Eles conversaram com ele”

O Ajax conversou com Andoni Iraola para assumir o cargo de técnico a partir da próxima temporada. A informação foi divulgada por Mike Verweij no podcast Kick-off do jornal De Telegraaf. O espanhol de 43 anos encerra seu contrato com o AFC Bournemouth no próximo verão.

A expectativa é que Óscar García, atual técnico interino do Ajax, tenha que deixar o cargo após esta temporada para dar lugar a outro técnico. Ainda não se sabe quem será.

Há um mês, o técnico do Girona, Míchel, já havia sido citado como possível novo técnico do Ajax. “Não sei se ele será o novo técnico”, diz Verweij agora sobre o assunto. “Houve conversas com vários técnicos, mas ele é certamente um dos candidatos. Houve conversas com alguns técnicos espanhóis.”

Além de Míchel, também houve conversas com Iraola, revela o jornalista em seguida. “Ele foi um dos candidatos. Só que na Espanha sugeriram que ele já seria o novo treinador. Nós dissemos que isso era bobagem. Mas ele é um dos treinadores com quem conversamos e que certamente estava na mira. Se ele ainda está na mira, eu não sei.”

Há algumas semanas, foi divulgado que Iraola deixará o Bournemouth ao final desta temporada. O técnico assumiu o cargo no Vitality Stadium em meados de 2023 e transformou o Bournemouth em um time estável na zona intermediária da tabela.

Em 123 partidas até agora, Iraola conquistou com sua equipe uma média de 1,41 ponto. Atualmente, o Bournemouth ocupa a sétima posição na Premier League.

O técnico espanhol já trabalhou no Rayo Vallecano, no Mirandés e no AEK Larnaca. Recentemente, ele também tem sido citado por vários meios de comunicação ingleses como possível novo técnico do Newcastle United e do Chelsea.