Mike Verweij acredita que o Ajax pode esquecer o reforço desejado: “Ele não é uma opção viável”

Mike Verweij considera muito pequena a chance de o Ajax realmente contratar Azzedine Ounahi. Ele fez essa afirmação na segunda-feira no podcast “Kick-off”, do jornal De Telegraaf.

No último fim de semana, o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano informou pelo X que o Ajax está em negociações para a contratação do meio-campista de 26 anos. Ounahi, que disputou a Copa do Mundo com o Marrocos, tem contrato com o Girona até meados de 2030.

Ele possui uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros. O Ajax estaria tentando reduzir o valor durante as negociações. O técnico Míchel está impressionado com o jogador, que esteve sob sua orientação até a última temporada.

No entanto, segundo Verweij, a chegada de Ounahi ao Ajax “não é uma opção viável”. “É um jogador que eles consideram muito interessante. E se o Girona baixar bastante o preço...”, afirmou o jornalista.

“Mas esse jogador tem um valor de transferência limitado a 25 milhões de euros. Ele teve um ótimo desempenho no último Mundial e neste, mas, entre um e outro, na verdade não se destacou muito. Portanto, eu ficaria muito surpreso se eles fossem gastar tanto dinheiro com ele.”

O Transfermarkt avalia Ounahi atualmente em dez milhões de euros. No entanto, a expectativa é de que o Ajax tenha que pagar um valor maior pelo meio-campista marroquino.

O jogador, que disputou 55 partidas pela seleção marroquina, sofreu o rebaixamento com o Girona da LaLiga na última temporada. Em parte por isso, é muito provável que ele deixe o clube espanhol neste verão.