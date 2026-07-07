Mika Richards ataca os críticos de Ronaldo: “Vocês estão sendo hipócritas por causa do Messi”

O ex-jogador da seleção inglesa Mika Richards atacou os críticos do astro português Cristiano Ronaldo após a eliminação da seleção dos Marítimos da Copa do Mundo de 2026, afirmando que existe uma campanha direcionada contra o atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O sonho de Ronaldo de conquistar o maior prêmio do futebol mundial chegou ao fim em Dallas, após a eliminação da seleção de Portugal das finais da Copa do Mundo realizadas neste verão.

Mikel Merino, que entrou no lugar de Dani Olmo aos 85 minutos da partida das oitavas de final na segunda-feira, marcou o gol decisivo na prorrogação, garantindo à seleção da Espanha uma vaga nas quartas de final, onde enfrentará a seleção da Bélgica na próxima sexta-feira, 10 de julho.

O jogador de 41 anos confirmou, em declarações à imprensa após a partida, que realmente disputou sua última partida na Copa do Mundo.

Ronaldo encerrou sua trajetória na Copa do Mundo com um total de 11 gols marcados em seis edições da competição; 10 desses gols foram na fase de grupos, enquanto seu único gol nas eliminatórias foi contra a Croácia na semana passada.

O atacante português marcou três gols na edição deste ano, mas alguns criticaram a contribuição de Ronaldo, especialmente na partida contra a Espanha, jogo em que ele tocou na bola apenas 19 vezes.

Mika Richards dirigiu críticas contundentes aos que duvidam de Ronaldo; o ex-jogador da seleção inglesa, durante uma entrevista no podcast “The Rest Is Futebol”, acusou os críticos de Ronaldo de hipocrisia.

Mika Richards disse: “Não gosto dessa calúnia contra Ronaldo, não gosto mesmo nada. Concordo que ele é um dos maiores jogadores que já atuaram na história do futebol, e desde o início do torneio parece que há uma campanha orquestrada contra ele”.

Richards continuou: “É claro que ele não vai correr pelo campo como um jovem no auge da carreira, mas, para ele, estar na Copa do Mundo, apresentar esse nível de desempenho e marcar gols no torneio... Sim, as estatísticas não são excelentes, mas sinto que há muita hipocrisia na maneira como as pessoas falam sobre Ronaldo e Messi”.

E continuou: “Seja você fã de Ronaldo ou de Messi, todos sabemos que Messi não corre mais como corria há dois ou três anos, mas, mesmo assim, admiramos a genialidade que ele traz para a equipe, suas estatísticas em campo e o fato de que, quando a bola chega até ele, ele ganha energia e vitalidade”.

Richards completou: “Todos sabemos que Ronaldo já não corre há algum tempo, mas seus movimentos dentro da área continuam impressionantes e inacreditáveis”.