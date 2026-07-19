Mika Godts recebe uma notícia surpreendente no Ajax: “Míchel não parece ter intenção de…”

Mika Godts terá que se adaptar a uma nova função no Ajax na próxima temporada, conclui Pieter Zwart em sua análise para a revista Voetbal International. Míchel pretende utilizar o ponta-esquerda de maneira bem diferente nas jogadas de pressão.

E isso é um tanto notável, pois Godts foi, de longe, o jogador que mais participou de gols na última temporada. Com 17 gols e 15 assistências em 44 partidas, Godts foi o grande destaque do Ajax em uma temporada que, de resto, foi decepcionante.

“Tanto sob o comando de Fred Grim quanto de Óscar García, Godts foi poupado defensivamente, mas Míchel não parece disposto a criar uma posição especial para ele. Assim como no Girona, ele aplica pressão no Ajax a partir de um 4-4-2”, afirma a análise de Zwart.

“Para Godts, isso significa que ele precisa recuar até bem dentro do próprio campo para defender. Ele cumpre bem essa função”, conclui Zwart com base no jogo amistoso que o Ajax venceu por 1 a 0 contra o Olympiakos. “Só nos primeiros dez minutos, ele recuperou a posse de bola duas vezes graças ao seu bom posicionamento.”

“No entanto, isso consome energia que ele não pode dedicar ao seu jogo ofensivo. Além disso, ao recuperar a bola, Godts fica mais recuado, o que o torna menos eficaz no contra-ataque. Na temporada passada, ao recuperar a bola, Godts frequentemente se deparava com um zagueiro central direito pouco ágil. A questão é se o ponta, nessa função mais defensiva, conseguirá igualar seus números da temporada passada.”

Aliás, ainda não se sabe se Godts poderá ser visto com a camisa do Ajax na próxima temporada. Embora ele próprio tenha manifestado várias vezes o desejo de jogar em Amsterdã para conquistar títulos, há vários clubes estrangeiros interessados nele.