Mika Godts já está sendo duramente descartado como fracasso na Ligue 1: "Até agora não vi nada disso"

Após cinco rodadas, Mika Godts foi classificado pelo francês L'Équipe como uma contratação decepcionante. O ex-jogador do Ajax se transferiu para o Paris Saint-Germain no último verão, mas até agora não conseguiu convencer.

O renomado jornal esportivo fez um balanço da janela de transferências de verão dos dezoito times da Ligue 1. O mesmo vale para o PSG, onde Ferran Torres foi apontado como a principal contratação.

Sobre o atacante belga, o jornal esportivo é menos elogioso. "Exceto por Lucas Digne, que mal jogou, Godts é a grande decepção. Por ele, foram pagos 55 milhões de euros, incluindo bônus."

"Luis Enrique também o utiliza muito pouco. O belga certamente vai acrescentar algo com sua ameaça e suas qualidades no um contra um, mas ainda precisa conquistar seu espaço. E, até agora, ainda não vimos nada disso", escreve o jornal.

Em cinco entradas saindo do banco, Godts somou apenas 118 minutos no Campeonato Francês. Mesmo assim, deu uma assistência. Contra o LOSC Lille (2 a 2), onde joga o ex-Feyenoord Ayase Ueda, ele deu uma assistência para Vitinha aos 91 minutos.

Mathieu Faure, da revista francesa de futebol SoFoot, relativiza as críticas a Godts e ressalta que o sarrafo para os recém-chegados no PSG já é alto de imediato. "Só que não é nada simples entrar naturalmente no time de uma das melhores equipes do mundo."

"Talentos como Myron Boadu e Calvin Stengs, que nos últimos anos também foram da Holanda para a França, não deixaram uma impressão inesquecível. Por isso, existe a sensação de que a Eredivisie, em comparação com a Ligue 1, é mais uma competição de segundo nível", diz Faure ao Het Nieuwsblad.