Mika Godts fica completamente desanimado após nova derrota e não entende nada de um aspecto específico do Ajax

Mika Godts apareceu profundamente decepcionado diante das câmeras da ESPN após a derrota para o FC Twente (1 a 2). O atacante belga viu sua equipe cair para a quinta colocação e deixou clara sua insatisfação com os bons momentos nas partidas que o Ajax apresentou apenas esporadicamente.

Totalmente desanimado, Godts comentou o quanto a derrota foi frustrante e enumerou as falhas do Ajax. “Jogamos bem na jogada do gol; um ataque rápido e bonito finalizado por Wout (Weghorst, red.). Também me pergunto por que não fazemos isso dez vezes por partida, mas enfim…”

“Estamos tentando controlar a situação, mas o Twente também está simplesmente fazendo um bom jogo”, reconheceu o belga, que achou que o Ajax nunca deveria ter perdido a partida. “Quando você vê como eles marcaram os dois gols, isso nunca deveria acontecer.”

Godts analisou então que os dois laterais do Twente conseguiram entrar na área do Ajax. “Isso simplesmente não pode acontecer, mas eles fizeram isso muito bem. Mas nós simplesmente fizemos muito pouco para dar uma resposta.”

O criativo ponta do Ajax não acredita no que vê ao observar a posição atual na tabela. “Na verdade, é inacreditável onde estamos. Partidas que precisamos vencer, simplesmente perdemos. Não somos bons o suficiente”, observou ele.

“É por isso que estamos onde estamos agora. Nesses cinco últimos jogos, precisamos nos estabilizar no nosso jogo”, disse Godts, que achou que o Ajax deveria jogar bem durante noventa minutos, em vez de apenas vinte.

Se o Ajax terminar a temporada em quinto lugar, as eliminatórias para as competições europeias são uma possibilidade muito real. Se o NEC ganhar a Copa e o Ajax realmente ficar em quinto, ele ainda assim evitará as eliminatórias e garantirá uma vaga direta. “Mas isso não vai acontecer, porque vamos nos empenhar e conquistar o máximo de pontos possível”, concluiu um combativo Godts.