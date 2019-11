Ex-Fla, Trauco comemora final da Libertadores em "casa" e confia em título Rubro-Negro

Lateral que vestiu a camisa do Flamengo por 3 anos foi revelado no Universitário, dono do estádio que receberá a decisão contra o River Plate

Quando Lima foi escolhida a sede da final da da América, depois de ser tirada de Santiago por conta da ebulição social que acontece no país. Do outro lado do ocêano, mais precisamente na , um atleta em especial sorriu de alegria ao saber que o jogará no estádio do Universitário.

Trata-se de Miguel Trauco, o lateral que hoje veste a camisa do , foi revelado pelo time peruano antes de chegar ao . O jogador de 27 anos fez parte da campanha do Flamengo até o segundo jogo das oitavas de final da competição.



(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

"Estou muito feliz, tenho certeza que o Flamengo vai fazer de tudo para sair campeão na minha casa e para mim seria uma grande honra", disse o lateral em rápido contato com a reportagem.

Ao deixar o Flamengo em agosto deste ano, depois de três anos vestindo a camisa do clube, o lateral se declarou.

Miguel Trauco:



“A despedida foi muito bonita. A torcida se comportou muito bem comigo, com seu apoio e isso vou levar sempre no coração” pic.twitter.com/T5X34wOfp5 — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 3, 2019

"Deixo com as melhores lembranças e uma das melhores experiências que a vida poderia me dar. Obrigado aos meus companheiros de equipe e a torcida por esses 3 anos mágicos. Eles sempre estarão presentes em mim".

De lá para cá, sempre que dá o jogador acompanha as partidas do Flamengo e, claro, caso o time conquiste a Libertadores ele receberá uma medalha, já que fez parte do elenco ate mais da metade da competição.