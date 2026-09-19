O Newcastle United conquistou uma vitória apertada na tarde de sábado na Premier League. Em casa, bateu o Hull City por 2 a 1. Depois da partida, um dos assuntos foi Sean Steur, que saiu lesionado.

Steur começou como titular no Newcastle, pela terceira vez desde que joga no clube. Na metade do segundo tempo, o meio-campista precisou ser substituído, porque parecia estar sentindo a parte posterior da coxa. Também pode ter sido cãibra.

Não é o que se espera para Steur, que fique fora de combate por um longo período. Não em último lugar porque na sexta-feira foi anunciado que ele está pela primeira vez na seleção da Holanda sub-21.

Aliás, essa convocação não caiu totalmente do céu. Steur vem impressionando em seus primeiros meses no Newcastle e, também depois do duelo contra o Hull, está recebendo muitos elogios.

“Isso não é normal para um jogador da idade dele. Estou realmente, realmente muito satisfeito”, disse o técnico Matthias Jaissle sobre o ex-jogador do Ajax.

Mark Douglas, jornalista do britânico The i Paper, também está impressionado com Steur. “Há tanta coisa para aproveitar em Sean Steur. Ele avança com tudo, toma a iniciativa e pressiona com intensidade. Tem apenas dezoito anos, mas já parece um líder neste grupo.”

Steve Stone, ex-técnico do Newcastle, disse à BBC: “Podemos parar um momento para destacar o quão bom Steur é? Ele tem dezoito anos, em um grande jogo da Premier League. Ele está fantástico até agora.”

No X, também há vários torcedores sem palavras diante de tantos superlativos. “Ele vai se tornar uma estrela absoluta”, escreveu um deles, entre outras coisas. Outro escreveu: “Você já pode ver que esse garoto está a caminho do topo”, e alguém o chamou de “Wonderboy”.