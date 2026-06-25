A probabilidade de que a partida da Copa do Mundo entre a Tunísia e a Holanda comece mais tarde ou seja suspensa devido ao mau tempo está aumentando cada vez mais. Kansas City, onde a partida será disputada, enfrentará condições climáticas adversas nas próximas horas.

Na quarta-feira já havia sido divulgado que as previsões meteorológicas não eram favoráveis. Agora, há uma atualização, divulgada, entre outros, pela emissora local KCTV5.

Essa atualização indica que, entre 16h e 19h, horário local, em Kansas City e arredores, haverá tempestades, chuvas torrenciais, relâmpagos e rajadas de vento. A partida deveria começar normalmente às 18h, horário local.

No momento, parece que, principalmente, a tempestade durante a partida será mais intensa do que inicialmente previsto. Também no final da noite, há uma chance de 60% a 70% de que as tempestades com chuvas fortes e relâmpagos continuem.

Neste momento, está chovendo em Kansas City. De acordo com a Fox4 News Kansas City, o FIFA Fan Festival já fechará às 14h devido ao mau tempo anunciado. Isso é mais cedo do que o planejado.

No início desta semana, a partida entre França e Iraque também foi interrompida devido a tempestades nas proximidades do estádio. No total, a partida sofreu um atraso de cerca de duas horas.

A FIFA não está correndo nenhum risco neste Mundial no que diz respeito a tempestades. Se forem observados raios em um raio de treze quilômetros ao redor do estádio, a partida deve ser interrompida por trinta minutos. A cada nova observação de raios, o relógio recomeça a contar.