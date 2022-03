Middlesbrough x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Inglaterra 21/22

Middlesbrough e Chelsea se enfrentam neste sábado (19), no Riverside Stadium, às 14h15 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Inglaterra 21/22. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO MIddlesbrough x Chelsea DATA Sábado, 19 de março de 2022 LOCAL Riverside Stadium, Middlesbrough - ING HORÁRIO 14h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, vão transmitir o jogo deste sábado, no Riverside Stadium.

MAIS INFORMAÇÕES

Diante de sua torcida, o Middlesbrough quer continuar surpreendendo na Copa da Inglaterra.

Na fase anterior, a equipe eliminou o Tottenham, e atualmente é a sétima colocada da Championship (segunda divisão inglesa).

Do outro lado, o Chelsea chega empolgado após se classificar às quartas de final da Champions League e já sabe quem será o seu próximo adversário.

Agora, no entanto, os Blues viram as suas atenções à Copa da Inglaterra. Nas oitavas de final, o time de Thomas Tuchel passou pelo Luton Town.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MIDDLESBROUGH

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Birmingham 0 x 2 Middlesbrough Championship 15 de março de 2022 Millwall 0 x 0 Middlesbrough Championship 12 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Peterborough x Middlesbrough Championship 2 de abril de 2022 11h (de Brasília) Middlesbrough x Fulham Championship 6 de abril de 2022 15h45 (de Brasília)

CHELSEA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Lille 1 x 2 Chelsea Champions League 16 de março de 2022 Chelsea 1 x 0 Newcastle Premier League 13 de março de 2022

Próximas partidas