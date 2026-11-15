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O Middlesbrough descartou vender o artilheiro Will Lankshear na janela de transferências de janeiro, apesar do crescente interesse de Arsenal, Tottenham Hotspur e Manchester United. O jogador de 21 anos marcou 15 gols em 16 partidas em todas as competições desde que chegou a Teesside em uma negociação de até 20 milhões de libras.

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Dirigentes de Teesside descartam saída no inverno

Segundo o TEAMtalk, o Middlesbrough descarta qualquer possibilidade de ser convencido a vender Lankshear no meio da temporada, enquanto busca o acesso à Premier League. Com contrato no Riverside Stadium até junho de 2031, o artilheiro da Championship marcou 13 gols em 13 jogos pela liga, além de dois gols em três partidas pela Copa da Liga Inglesa. Pessoas próximas ao jogador indicam que o jovem está muito feliz no nordeste da Inglaterra e quer ficar.

Gigantes da Premier League acompanham artilheiro

Depois de ver o atacante se destacar desde sua transferência do norte de Londres, a maioria dos clubes da Premier League enviou olheiros para acompanhar seu desempenho nesta temporada. Segundo a reportagem, o Tottenham, seu ex-clube, acompanha de perto sua evolução e não descarta uma futura investida, embora tenha incluído no acordo de transferência apenas um direito de igualar ofertas, e não uma cláusula formal de recompra.

O Arsenal, clube pelo qual torcia na infância, também acompanha sua ex-promessa das categorias de base, assim como United, Brighton & Hove Albion e Everton, rivais na Premier League. Já Newcastle United, Sunderland e Leeds United, clubes da região, observaram suas atuações. Fora da Inglaterra, o Borussia Dortmund, gigante da Bundesliga, usou sua ampla rede de olheiros no país para acompanhar o artilheiro, mas nenhum interessado fez contato formal com o Middlesbrough ou com representantes do jogador.

Problema na coxa adia convocação para a Inglaterra

Com o clube da Championship indisposto a considerar propostas no inverno e o atacante adaptado a Teesside, uma transferência no início do ano é vista como improvável, apesar de sua alta média de gols. Suas atuações decisivas dentro da área, porém, o deixaram perto de uma convocação para a seleção principal.

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O ex-atacante da Inglaterra Michael Owen já havia pedido ao técnico da seleção, Thomas Tuchel, que considerasse convocar o destaque do Middlesbrough nesta temporada. Na verdade, estava previsto que o atacante integrasse a seleção principal da Inglaterra para os confrontos deste mês contra Croácia e Espanha pela Liga das Nações, antes de um problema leve na parte posterior da coxa tirá-lo da disputa por uma vaga.

Candidatos ao acesso se preparam para voltar a campo

O problema muscular também deixou Lankshear fora dos recentes empates sem gols de seu clube contra Wrexham e Watford, mas não é considerado grave. O Middlesbrough ocupa atualmente a segunda posição na Championship, com 29 pontos, mesma pontuação do líder Birmingham City e do terceiro colocado Stoke City. A equipe retoma a busca pelo acesso após a pausa para as seleções quando recebe o Bristol City pela 16ª rodada no sábado, 21 de novembro.