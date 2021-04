Microfone capta “cornetada” de Messi contra juiz e incentivo a jogadores do Barcelona

O argentino incentivou seus companheiros na vitória sobre o Valladolid e não escondeu o medo de perder o clássico contra o Real Madrid

O Barcelona não fez um grande jogo contra o Valladolid, mas a vitória por 1 a 0, arrancada nos acréscimos com um gol de Dembélé, foi o bastante para fazer os catalães encostarem no líder Atlético de Madrid. Após 29 rodadas de La Liga, os catalães agora dependem apenas de suas forças para serem campeões. Uma vitória para também dar alívio a Lionel Messi.

O craque argentino, que foi homenageado pelo clube antes de a bola rolar por ter se tornado o atleta com mais jogos pela instituição, teve algumas de suas palavras registradas pelos microfones da Movistar+. Duas delas chamaram mais atenção.

No final do primeiro tempo, em contato com um dirigente do Barcelona, Messi reclamou do árbitro Jaime Latre, demonstrando preocupação com a chance de ficar de fora do clássico contra o Real Madrid, neste sábado (10).

“Ele está com uma vontade de me dar um cartão.... é incrível”, disse o argentino, que está pendurado e caso recebesse um cartão amarelo ficaria de fora do clássico – que promete ser decisivo também para as pretensões de títulos de ambos os clubes.

Antes de o Barcelona voltar para o segundo tempo, os microfones captaram as palavras de incentivo de Messi para seus companheiros, relembrando a importância de uma vitória, por mais que o time não estivesse bem em campo, para o clube se aproximar ainda mais da ponta da tabela.

“A gente tem que resolver isso de qualquer forma! Vamos! Vamos! Precisamos engatar mais uma marcha nesse jogo. Tem que apertar, não podemos deixar escapar”, bradou o capitão aos seus companheiros.

Palavras do zagueiro Clement Langlet, explicando algumas situações táticas sobre sua função, também foram captadas. No meio da resenha entre os jogadores do Barça, entretanto, um membro do staff do clube alertou aos atletas que aquela zona do estádio tinha microfones que estavam captando tudo o que estava sendo dito.