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Micky van de VenViaplay
Lars Capiau

Traduzido por

Micky van de Ven está furioso com os companheiros de equipe: o Tottenham Hotspur ainda não está salvo

Chelsea x Tottenham
Chelsea
Tottenham
Premier League

O Tottenham Hotspur também perdeu a penúltima partida da temporada da Premier League. O Chelsea foi ligeiramente superior aos Spurs em Stamford Bridge: 2 a 1. Esse é um duro golpe, pois com pelo menos um empate, os londrinos do norte teriam garantido a permanência na divisão.

Agora, isso ainda não é o caso. A diferença para o West Ham United, que ocupa a 18ª posição, logo abaixo da zona de rebaixamento, é de apenas dois pontos. Assim, o The Hammers ainda pode ultrapassar o Tottenham na última rodada.

O West Ham recebe o Leeds United, décimo quarto colocado, enquanto os jogadores de Roberto De Zerbi enfrentam em casa o Everton, décimo segundo colocado da Premier League.

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Na noite de terça-feira, o The Spurs já poderia ter garantido a permanência, mas não conseguiu. Apesar de o Chelsea ter entrado em campo com muitos jogadores reservas. Faltaram, entre outros, Levi Colwill, Reece James e João Pedro. Jorrel Hato, porém, estava em campo.

O jogador nascido em Roterdã se envolveu em um momento perigoso logo no início da partida: Hato quase mandou a bola para o fundo do próprio gol. Felizmente para ele, a bola passou raspando pelo lado certo da trave.

Pouco depois, o Chelsea se safou novamente, quando Mathys Tel cabeceou na trave após um bom cruzamento de Pedro Porro. A primeira chance perigosa da equipe da casa veio por meio de Cole Palmer, cujo chute com efeito foi bem defendido pelo goleiro do Spurs, Antonín Kinsky.

O goleiro tcheco acabou cedendo minutos depois, quando Enzo Fernández acertou o alvo de cerca de 25 metros: 1 a 0. Foi a vigésima vez nesta temporada que o capitão dos Blues esteve diretamente envolvido em um gol.

Pouco depois, o argentino quase marcou novamente. Fernández decidiu cobrar uma falta de um ângulo aparentemente impossível e viu seu chute bater na trave.

No segundo tempo, o 2 a 0 para o Chelsea finalmente aconteceu. Rodrigo Bentancur deixou passar um passe fraco de Randal Kolo Muani e, no contra-ataque que se seguiu, os Blues se mostraram letais. Foi Andrey Santos quem, após passe de Férnandez, finalizou. Para a raiva de Micky van de Ven, que explodiu de raiva com seus companheiros de equipe.

A tensão ainda voltou a Stamford Bridge, pois, com um gol de Richarlison aos 15 minutos, um ponto crucial de repente estava bem próximo para os Spurs. O empate libertador em 2 a 2, porém, não aconteceu.

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