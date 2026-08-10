Micky van de Ven assina novo megacontrato com o Tottenham Hotspur e vai receber um salário gigantesco

Micky van de Ven colocou sua assinatura em um novo contrato com o Tottenham Hotspur, informou o clube inglês por meio de seus canais oficiais. O zagueiro, que soma 24 partidas pela seleção holandesa, renovou até meados de 2031.

O veloz defensor vinha sendo ligado repetidamente, nos últimos tempos, a uma transferência para Barcelona e Liverpool, mas, portanto, uma negociação definitivamente não vai acontecer. Segundo relatos, Van de Ven vai ganhar mais de 75 milhões de euros no Tottenham ao longo de cinco anos.

“É um momento especial assinar um novo contrato, e um momento do qual eu, junto com minha família, me orgulho”, declarou Van de Ven no site do clube. “Sempre adorei os Spurs, desde o primeiro dia em que entrei aqui.”

“Eu amo o clube, amo os torcedores e consegui me desenvolver muito bem aqui. Está claro em que direção o clube quer seguir, e eu quero muito fazer parte disso. Espero com grande expectativa pelo que o futuro reserva.”

O diretor esportivo Johan Lange também, naturalmente, está satisfeito com a renovação contratual. “Estou muito feliz que Micky tenha vinculado seu futuro ao clube. Seu crescimento e desenvolvimento nos últimos três anos, tanto como jogador quanto como pessoa, foram enormes, e agora ele é, sem dúvida, um dos zagueiros mais destacados do futebol europeu.”

“Micky é o tipo de jogador sobre o qual queremos construir nosso futuro, e estou ansioso para vê-lo desempenhar um papel importante por muitos anos”, afirmou Lange.

O técnico Roberto De Zerbi acrescentou: “Micky é um dos melhores zagueiros centrais da Europa e um jogador importante para nós. Ele tem as qualidades, a mentalidade e a ambição que procuramos no Tottenham Hotspur, e estou muito feliz que tenha decidido dar sequência à sua carreira no clube.”

“Estamos construindo algo forte aqui, e jogadores como Micky são uma parte importante desse futuro. Sua decisão de assinar um novo contrato mostra que ele acredita no que estamos construindo juntos”, concluiu De Zerbi.