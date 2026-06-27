Michiel Kramer escolhe um nome conhecido como o pior treinador que já teve: “Ele menosprezava os jogadores”

Michiel Kramer não guarda absolutamente nenhuma lembrança positiva da parceria com Gert Kruys. É o que ele conta no sábado à noite no programa “De Oranjezomer”.

Kramer, que se aposentou como jogador profissional de futebol neste verão, foi questionado, como convidado do programa de entrevistas, sobre quem foi o pior técnico que já teve. “Gert Kruys”, respondeu ele.

“Por quê? Isso vai estar no meu livro, que será lançado em breve. Aí vocês poderão ler tudo”, diz ele em seguida, rindo.

No fim das contas, ele acaba explicando. “Ele menosprezava um pouco os jogadores. Não lido muito bem com isso. Gertje Kruys.”

“É claro que ele é baixinho, isso é um ponto. Então, ele está sempre olhando para cima. Mas era simplesmente a maneira como ele falava. Principalmente comigo, isso me incomodava muito. Eu consigo tolerar isso até certo ponto, mas, mais cedo ou mais tarde, acaba indo um pouco longe demais.”

Quando perguntado o que Kramer disse a Kruys, o ex-atacante responde: “O suficiente. E então fui suspenso. Comecei a xingar. Mas há coisas que não se podem dizer, nem mesmo na televisão.”

Kramer e Kruys trabalharam juntos no FC Volendam. Kramer jogou lá de 2009 a 2013, enquanto Kruys foi técnico do clube entre 2010 e 2012.