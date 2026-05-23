Michiel Kramer acredita que o sucessor ideal de Anis Hadj Moussa no Feyenoord já está jogando na Eredivisie

Se Michiel Kramer fosse responsável pela política esportiva do Feyenoord, ele traria Derensili Sanches Fernandes (Excelsior) para o De Kuip. É o que afirma o ex-atacante no programa FC Rijnmond.

O Feyenoord parece que vai se despedir de Anis Hadj Moussa no próximo verão. O ponta de 24 anos pode render muito dinheiro após duas temporadas excelentes.

Kramer acredita que o Feyenoord não precisará procurar por muito tempo um sucessor para o argelino. “Se Hadj Moussa fosse embora, eu escolheria Sanches Fernandes, do Excelsior, sem pensar duas vezes. Acho que ele se destacaria muito bem no Feyenoord.”

“Nas últimas semanas, ele melhorou seu rendimento, antes estava um pouco abaixo. Se você olhar apenas para suas qualidades: ele é bom no um contra um e, além disso, tem velocidade e um bom cruzamento”, afirma Kramer.

O ex-artilheiro está realmente otimista em relação a Sanches Fernandes. “Na verdade, todas as qualidades que Hadj Moussa tem, ele também tem.” Kramer vê até mesmo uma vantagem clara no ponta do Excelsior. “Na disposição, tanto para pressionar o zagueiro quanto para avançar, ele também tem isso.”

O jornalista Dennis van Eersel está menos entusiasmado. “A fasquia tem que ser bem mais alta, não é? Um dos problemas que vocês tiveram na última temporada é que quase não tiveram rendimento pelas laterais.”

“Você vai disputar a Liga dos Campeões, então precisa mirar mais alto. Sanches Fernandes talvez seja uma boa opção como reserva, isso ainda seria possível, mas o nível básico das laterais precisa ser muito mais alto”, avalia o observador do clube.

Sanches Fernandes, de 24 anos, vale apenas 600 mil euros, segundo o Transfermarkt. Em 33 partidas da Eredivisie, ele marcou 6 gols e deu 3 assistências.