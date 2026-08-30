Algumas horas antes, Sofyan Amrabat foi apresentado oficialmente como jogador do Ajax, mas, antes da partida contra o Telstar, o técnico Míchel Sánchez já foi questionado sobre sua opinião a respeito do novo reforço. Às câmeras da ESPN, ele afirmou estar satisfeito com a chegada do novo camisa 6.

“Ele é um jogador de nível mundial e estou convencido de que vai nos ajudar enormemente”, começa Míchel. “Ele chega com muito entusiasmo, com uma motivação especial para fazer o Ajax crescer e para garantir que sejamos uma equipe muito competitiva nas três competições.”

Amrabat era a primeira opção? “Bem, tínhamos várias opções, mas ele era a nossa primeira escolha”, disse Míchel. “Lutamos durante muito tempo para convencê-lo a aceitar a nossa proposta e estamos muito felizes com a nossa chegada.”

“Sofyan entende perfeitamente a posição de camisa 6. É um jogador que vai nos dar equilíbrio. Vai nos dar personalidade e liderança. Muitas vezes, a bola não precisa passar por ele para fazer o time jogar bem, mas com ele seremos fortes, tanto no ataque quanto na defesa.”

Enquanto isso, Youri Regeer desperta o interesse do Werder Bremen. No entanto, essa transferência ainda não está totalmente concluída, o que faz com que Míchel possa dizer pouco sobre o assunto. “Ele está doente hoje”, diz ele sobre a ausência de Regeer contra o Telstar.

“Na quinta-feira, ele já jogou com um pequeno problema e hoje não está na escalação. Prefiro pensar na partida de hoje e, a partir de amanhã, vamos olhar para os três dias que ainda temos antes do fechamento da janela de transferências. Vamos tentar fazer com que o clube monte o melhor elenco possível para poder brigar em três competições.”

Veja aqui a escalação do Ajax contra o Telstar.