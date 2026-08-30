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Míchel SánchezESPN
Siep Engelen

Traduzido por

Míchel Sánchez não consegue esconder a felicidade no Ajax: “Ele é um jogador de classe mundial”

Telstar x Ajax
Telstar
Ajax
Eredivisie
Michel
Y. Regeer
S. Amrabat

Algumas horas antes, Sofyan Amrabat foi apresentado oficialmente como jogador do Ajax, mas, antes da partida contra o Telstar, o técnico Míchel Sánchez já foi questionado sobre sua opinião a respeito do novo reforço. Às câmeras da ESPN, ele afirmou estar satisfeito com a chegada do novo camisa 6. 

“Ele é um jogador de nível mundial e estou convencido de que vai nos ajudar enormemente”, começa Míchel. “Ele chega com muito entusiasmo, com uma motivação especial para fazer o Ajax crescer e para garantir que sejamos uma equipe muito competitiva nas três competições.” 

Amrabat era a primeira opção? “Bem, tínhamos várias opções, mas ele era a nossa primeira escolha”, disse Míchel. “Lutamos durante muito tempo para convencê-lo a aceitar a nossa proposta e estamos muito felizes com a nossa chegada.” 

“Sofyan entende perfeitamente a posição de camisa 6. É um jogador que vai nos dar equilíbrio. Vai nos dar personalidade e liderança. Muitas vezes, a bola não precisa passar por ele para fazer o time jogar bem, mas com ele seremos fortes, tanto no ataque quanto na defesa.” 

Enquanto isso, Youri Regeer desperta o interesse do Werder Bremen. No entanto, essa transferência ainda não está totalmente concluída, o que faz com que Míchel possa dizer pouco sobre o assunto. “Ele está doente hoje”, diz ele sobre a ausência de Regeer contra o Telstar. 

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“Na quinta-feira, ele já jogou com um pequeno problema e hoje não está na escalação. Prefiro pensar na partida de hoje e, a partir de amanhã, vamos olhar para os três dias que ainda temos antes do fechamento da janela de transferências. Vamos tentar fazer com que o clube monte o melhor elenco possível para poder brigar em três competições.” 

Veja aqui a escalação do Ajax contra o Telstar. 

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