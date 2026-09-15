O Ajax recebe nesta terça-feira a visita do recém-promovido Willem II. O técnico Míchel já divulgou os onze nomes dos Amsterdammers e optou por promover várias mudanças.

Debaixo das traves, desta vez, não estará Marc ter Stegen, mas Maarten Paes. É possível que o goleiro alemão ganhe descanso, já que no próximo sábado o duelo com o Excelsior já está na programação.

Lucas Rosa ganha a preferência sobre Anton Gaaei na lateral direita. Thilo Kehrer teve uma forte estreia como titular contra o Fortuna Sittard e volta a formar a dupla de zaga com Youri Baas. Caio Henrique perde seu lugar no lado esquerdo da defesa para Owen Wijndal.

Jorthy Mokio e Julian Brandt começam novamente no meio-campo do Ajax. O treinador espanhol dos Amsterdammers desta vez também escolhe Davy Klaassen, o que faz com que Sofyan Amrabat fique no banco.

Steven Berghuis será o garçom pela direita no ataque, com Oscar Gloukh atuando pela esquerda. Kasper Dolberg é a referência do Ajax contra os visitantes de Tilburg.

Escalação do Ajax: Paes; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Dolberg, Gloukh.

Escalação do Willem II: