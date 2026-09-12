O Ajax busca revanche na Eredivisie VriendenLoterij após a derrota por 3 a 1 para o PSV. O técnico Míchel já divulgou a escalação para o jogo fora de casa contra o Fortuna Sittard, com dois estreantes como titulares.
Marc ter Stegen estará no gol em Sittard. Anton Gaaei é a peça mais à direita da linha de quatro defensores. Thilo Kehrer substitui Aaron Bouwman, que precisa se recuperar após a entrada de Ruben van Bommel na semana passada. Youri Baas será o parceiro defensivo de Kehrer contra o Fortuna. Caio Henrique começa na lateral esquerda.
Sofyan Amrabat estreou contra o PSV saindo do banco e, desta vez, começará jogando. Jorthy Mokio e Julian Brandt completam o meio-campo do Ajax contra a equipe de Danny Buijs. Davy Klaassen, portanto, dá um passo atrás neste momento.
Steven Berghuis recebe nova chance de se provar como ponta-direita, enquanto Oliver Edvardsen poderá mostrar seu talento pelo lado esquerdo. Tolu Arokodare é a referência no ataque dos visitantes de Amsterdã.
Escalação do Fortuna Sittard:
Escalação do Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Mokio, Brandt; Berghuis, Arokodare, Edvardsen