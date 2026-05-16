Míchel é questionado sobre rumores envolvendo o Ajax em coletiva de imprensa após suposto acordo

Na noite de sexta-feira, o jornalista Matteo Moretto informou que o Ajax teria chegado a um acordo verbal com Míchel, técnico do Girona. Na coletiva de imprensa que antecedeu o confronto da LaLiga contra o Atlético de Madrid, os jornalistas questionaram o técnico espanhol sobre a notícia.
No sábado, Jordi Cruijff já havia desmentido a notícia de Moretto. O diretor técnico informou ao De Telegraaf que não há nenhum acordo verbal. “A única coisa que posso dizer é que não há acordo verbal com nenhum técnico”, afirmou Cruijff.
A mídia espanhola noticiou na sexta-feira que Míchel teria um acordo verbal com o Ajax, o que teria deixado o Girona furioso. É possível que Cruijff queira, por esse motivo, esclarecer a situação.
O próprio Míchel foi questionado na coletiva de imprensa sobre os rumores de um possível acordo verbal com o clube de Amsterdã.
“Estou totalmente focado no jogo contra o Atlético. Há cinco anos dou tudo de mim pelo Girona e não tenho mais nada a acrescentar”, disse o técnico espanhol, que não quis comentar os rumores.
O Girona luta contra o rebaixamento e está um ponto acima da zona de rebaixamento. No domingo à noite, a equipe de Diego Simeone aguarda o time, com o Elche como último adversário uma semana depois.
Míchel é o sucessor em potencial de Óscar García, que assumiu o cargo de Fred Grim em março. O Ajax começou esta temporada com John Heitinga como técnico, mas após alguns meses decepcionantes, o ex-zagueiro foi demitido.