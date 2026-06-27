Míchel demonstra grande empenho no primeiro treino do Ajax: “Mika, eu adoro esse jogo!”

Para o Ajax, a preparação para a temporada 2026/27 começou oficialmente nesta semana. O recém-contratado técnico Míchel Sánchez comandou seu primeiro treino na sexta-feira e parecia estar à vontade entre seus novos jogadores.

Em imagens da Ajax TV, é possível ver Míchel dirigindo-se ao elenco com grande expectativa. “Hoje, todos começam do zero novamente. Vamos jogar um bom futebol. Um futebol muito bom.”

“Mas o mais importante é que vençamos. Vamos juntar tudo isso”, afirmou Míchel, que, após seu discurso de boas-vindas, participou ativamente da sessão de treino.

Em uma das variações do treino, dá para ver Míchel falando com seus jogadores enquanto ri alto. “Mika, eu adoro esse jogo”, gritou ele para Mika Godts.

O Ajax terminou a última temporada apenas em quinto lugar na Eredivisie, mas conseguiu vencer as eliminatórias para garantir uma vaga na Liga Conferência. Os amsterdenses disputarão a segunda fase de qualificação desse torneio nos dias 23 e 30 de julho.

O adversário nessa dupla de partidas será o perdedor da eliminatória da Liga Europa entre FK Vojvodina (Sérvia) e Ferencváros (Hungria).

Para se preparar para essa dupla de partidas, o Ajax enfrentará o Panathinaikos (4 de julho), o AEK Larnaca (10 de julho), o VfL Bochum (15 de julho) e o Olympiacos (18 de julho) em jogos amistosos.

Entre a partida fora de casa da Conference League, em 23 de julho, e a partida de volta, em 30 de julho, o Ajax enfrentará o Burnley em um amistoso na Johan Cruijff ArenA, no dia 26 de julho.