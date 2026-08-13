O técnico Míchel Sánchez, do Ajax, divulgou sua escalação para o duelo da Conference League com o Shelbourne FC. O espanhol escala, entre outros, Julian Brandt, Maher Carrizo e Marcos Leonardo entre os titulares. Mika Godts, que parece se aproximar de uma transferência para o Paris Saint-Germain, fica no banco. A partida começa às 20h45.

Marc ter Stegen estreou no último fim de semana debaixo das traves pelo Ajax, mas fica no banco no Tolka Park. Maarten Paes terá de manter o gol sem sofrer gols, algo que não conseguiu na semana passada, no jogo de ida (3 a 1).

Anton Gaaei (pela direita) e Owen Wijndal (pela esquerda) são os laterais de plantão, enquanto Aaron Bouwman e Daley Blind formam o coração da defesa.

Julian Brandt atua no meio-campo ao lado de Jorthy Mokio e do volante Youri Regeer. No ataque, o centroavante Leonardo terá o apoio de Oliver Edvardsen (pela esquerda) e Carrizo (pela direita).

Godts viajou para a Irlanda e, se entrar em campo como substituto, possivelmente fará seu último jogo como jogador do Ajax. O vencedor do confronto de ida e volta entre Ajax e Shelbourne enfrentará FC Noah ou FC Sion nos playoffs.

Escalação do Shelbourne FC: Beach; Bone, Casey, Ledwidge; Mbeng, Caffrey, Lunney, McInroy, Norris; Freitas, Kelly.

Escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Mokio, Regeer, Brandt; Carrizo, Leonardo, Edvardsen.