Michel Bastos anuncia aposentadoria; quais jogadores do Brasil de 2010 seguem em atividade?

Michel Bastos é o 13º jogador a se aposentar da seleção que disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul; relembre os nomes

Aos 36 anos, Michel Bastos anunciou a aposentadoria do futebol. Com passagens de destaque por e , da , o atleta revelou que o prazer de jogar bola teria acabado. Em entrevista ao programa “Aqui com Benja!”, da Fox Sports, Michel ressaltou que este foi um dos motivos para decidir encerrar a carreira.

Além das equipes francesas mencionadas acima, o polivalente jogador jogou em times brasileiros como o , , -PR, América Mineiro e . Com atuações no meio de campo, lateral esquerda e ponta, Michel Bastos esteve presente na de 2010 após convocação de Dunga, técnico do na época.

Entre os nomes daquela seleção, a maioria pendurou a chuteira. Bastos, então, decidiu juntar-se a nomes como Kaká, Grafite, Elano, Luisão entre outros.

COMO FOI O BRASIL NA COPA DE 2010?

Apesar de ter sido uma das favoritas ao título daquele Mundial, o Brasil não apresentava futebol ao nível da , campeã da edição de 2010, e , vice-campeã.

Em primeiro lugar nas eliminatórias para a Copa, a seleção brasileira foi cabeça de chave no Grupo G, ao lado de Coreia do Norte, e . O time comandado por Dunga garantiu vaga às oitavas de final após somar sete pontos na primeira fase graças às vitórias diante da (2 a 1), Costa do Marfim (3 a 1) e o empate em 0 a 0 contra o Portugal de Cristiano Ronaldo.



(Brasil eliminado para a Holandas nas quartas de final / Foto: Getty Images)

Nas oitavas de final o elenco venceu com relativa tranquilidade o . Com gols de Juan, Luís Fabiano e Robinho, respectivamente, o Brasil assegurou vaga para as quartas de final e teria pela frente a Holanda, com uma das melhores gerações do país em campo.

Apesar de ter saído na frente do placar diante da Holanda, a seleção cedeu a virada. Sneijder autor de dois gols e Felipe Melo expulso após lance polêmico, encerraram o sonho do hexacampeonato, ainda tão desejado pelos torcedores.

QUEM JÁ SE APOSENTOU?

Dentre os 23 nomes convocados por Dunga, 13 jogadores já se aposentaram. Além de Michel Bastos, Grafite, Júlio Baptista, Kaká, Kléberson, Elano, Josué, Gilberto Silva, Gilberto, Luisão, Juan, Doni e Julio César decidiram encerrar a profissão.



(Foto: Getty Images)

Destes, Júlio César e Grafite optaram por seguir carreira como comentaristas esportivos. O ex-goleiro é, atualmente, comentarista do serviço de streaming, DAZN. Grafite, por sua vez, realiza coberturas no canal de TV fechada, SporTV.

QUEM AINDA ESTÁ EM ATIVIDADE?

Após pouco mais de nove anos da Copa do Mundo disputada na África do Sul, somente dez nomes seguem em atividade nos gramados.

Gomes, goleiro do , disputa a Premier League. A equipe inglesa segue em último lugar na competição.

Maicon, lateral do Brasil na Copa, defende as cores do . Já o companheiro de posição, Daniel Alves, joga a Série A do Campeonato Brasileiro, com o São Paulo.



(Foto: Getty Images)

Daquela zaga, apenas Thiago Silva e Lúcio estão em ação. O primeiro, é destaque do , da França. Lúcio, atualmente, joga no Braziliense, de Brasília.

Felipe Melo e Ramires são companheiros de equipe, ambos atuam no Palmeiras.

Únicos nomes daquela seleção que estão em atividade, porém sem clube, Luís Fabiano e Nilmar não entram em campo desde 2017. Nilmar disputou as últimas partidas com o e Fabiano, com o .