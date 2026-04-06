Míchel, alvo de Cruijff, reage aos rumores sobre o Ajax: “Estou muito apaixonado por...”

Míchel se pronunciou sobre os rumores de que o Ajax gostaria de contratá-lo para Amsterdã. O técnico do Girona foi questionado sobre o interesse do clube de Amsterdã na coletiva de imprensa que antecedeu o confronto da LaLiga contra o Villarreal.
Na noite de segunda-feira, o técnico espanhol enfrenta o Villarreal. Na coletiva, ele foi questionado sobre o interesse do Ajax, noticiado pelo MARCA na quinta-feira.
No entanto, Míchel também está na mira do seu adversário desta segunda-feira à noite, o Villarreal. Por isso, certamente não será uma tarefa fácil para Jordi Cruijff convencer seu alvo.
Além disso, o próprio espanhol não vê de forma alguma a saída do Girona como necessária, segundo suas palavras. “Sou uma pessoa muito sentimental. Tenho uma enorme paixão pelo futebol, mas preciso de um ambiente onde seja feliz, e aqui sou feliz. Estou apaixonado pelo Girona. Sempre estive”, disse ele na sala de imprensa.
No entanto, Míchel tem um contrato prestes a expirar no Girona, o que lhe dá liberdade para negociar com outros clubes.