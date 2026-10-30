Michael Owen diz que sua conquista histórica da Bola de Ouro foi subestimada enquanto Harry Kane encerra jejum de 25 anos da Inglaterra

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Michael Owen falou sobre a falta de reconhecimento por sua histórica conquista da Bola de Ouro e sugeriu que seu feito nunca foi plenamente valorizado na Inglaterra. O ex-atacante do Liverpool foi o último inglês a ganhar o prestigioso prêmio por quase um quarto de século, até Harry Kane encerrar a longa espera nesta semana.

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Owen reflete sobre a falta de reconhecimento em seu país

Owen, ex-jogador da seleção inglesa, acredita que sua conquista da Bola de Ouro de 2001 não recebeu o reconhecimento normalmente reservado aos vencedores do prêmio individual mais prestigiado do futebol. O atacante fez história aos 22 anos, mas sugere que, na época, a percepção do prêmio no Reino Unido era muito diferente da reverência com que ele era tratado no restante da Europa.

Ao falar sobre a reação à conquista, Owen destacou o contraste entre a visão inglesa e o respeito que sentiu ao jogar em La Liga. "Acredito que não recebo o mesmo reconhecimento que outras pessoas receberiam por ganhar a Bola de Ouro. Ela nunca foi tão importante no nosso país. Quando eu estava na Espanha, diziam que eu era um herói por tê-la conquistado. Tenho um orgulho imenso de ter vencido", explicou em entrevista reveladora à FourFourTwo.

À frente da elite mundial em 2001

A dimensão da conquista de Owen fica evidente pelo nível dos jogadores que ele superou na disputa pelo troféu. A classificação daquele ano reunia ícones do futebol: Owen terminou à frente de Zinedine Zidane, Thierry Henry, Raul e Rivaldo. Também superou seu compatriota David Beckham e o astro português Luis Figo para ficar em primeiro lugar, feito que, admite, parece ainda mais significativo em retrospecto do que parecia quando estava em atividade.

Ao refletir sobre os grandes nomes que superou, o ex-jogador do Real Madrid revelou que ainda guarda no celular um registro do resultado da votação. "Olho a lista de nomes e ainda tenho uma foto salva no celular com a pontuação e quem ficou em segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Você olha aquela lista e fica impressionado. Era tudo o que eu queria quando era criança. Eu não queria apenas ser jogador de futebol; queria ser o melhor jogador de futebol", revelou Owen.

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A mudança de dimensão da Bola de Ouro

A vitória de Owen veio antes da era de enorme visibilidade global que marcou a rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Por mais de uma década, a dupla transformou a Bola de Ouro em um dos principais assuntos do futebol mundial, mas Owen acredita que, aos 22 anos, talvez não tenha compreendido plenamente a importância da honraria. Ele admitiu que, na época, via o prêmio apenas como mais um troféu a conquistar, e não como um momento decisivo para sua carreira.

"Ganhar a Bola de Ouro é melhor agora do que era quando eu jogava. Você tem 22 anos, é só mais um troféu e agora preciso ganhá-lo de novo", afirmou Owen.

Da glória da Bola de Ouro ao amargo declínio

O garoto de ouro nunca mais alcançou aquele patamar. Uma combinação tóxica de lesões recorrentes nos músculos posteriores da coxa, falta de sorte e contratações desastrosas fez o Liverpool perder o embalo depois de terminar a temporada 2001-02 como vice-campeão, atrás do Arsenal. Em vez de construir uma hegemonia, a diretoria do clube desperdiçou a chance de alcançar a supremacia em uma janela de transferências de verão que se tornou infame, como Jamie Carragher recordou mais tarde: "Contratamos El Hadji Diouf, Salif Diao e Bruno Cheyrou, jogadores dos quais se esperava que nos levassem adiante, mas aconteceu exatamente o contrário."