Tanto Olise quanto o artilheiro Harry Kane "querem permanecer no Bayern de Munique por muito tempo", disse Rummenigge à ran. Ao contrário de Olise, porém, Kane está de fato prestes a renovar seu contrato até 2029. A Sky noticiou recentemente um avanço nas negociações.

"Espero e também estou muito confiante de que Harry renovará seu contrato em breve. E que Michael seja o próximo. Eu desejaria que ele permanecesse no Bayern por muito tempo", disse o ex-jogador de 71 anos, que, junto com o presidente honorário Uli Hoeneß, ainda tem grande influência em Munique, embora as operações do dia a dia estejam agora nas mãos do diretor esportivo Max Eberl, do diretor de futebol Christoph Freund e do técnico Vincent Kompany.

Olhando para as duas grandes estrelas da equipe, Rummenigge destacou o quão sortudo o Bayern de Munique pode se considerar por ter em suas fileiras jogadores que são candidatos a ganhar a Bola de Ouro: "Eles são jogadores de nível mundial — e não crescem em árvores!"

O que Michael Olise exige do Bayern de Munique?

Assim que a renovação contratual de Kane estiver fechada, as negociações com Olise devem ganhar força. Foi isso que a Sport Bild informou recentemente. Até agora, o lado do jogador, liderado pelo empresário Glen Tweneboah, ainda não deu sinais de querer renovar o vínculo que vai até 2029. Enquanto isso, o Bayern deve seduzi-lo com um novo contrato até 2032, que faria de Olise o maior salário absoluto do time caso assine no verão que vem. É o que informa a Sky.

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Segundo a reportagem, Olise teria acenado até mesmo com um salário anual mais alto do que Kane e Jamal Musiala, cujos vencimentos devem girar em torno de 25 milhões. Isso significa que Olise até se tornaria o jogador mais bem pago da história do clube.

Seu salário anual atual, ao que tudo indica, é de 14 milhões de euros. Com isso, segundo a reportagem, o Bayern espera uma decisão rápida de Olise. Enquanto isso, os observadores do Real Madrid também devem partir do princípio de que Olise renovará contrato em Munique, diz a reportagem.

No entanto, ouve-se do entorno do jogador de 24 anos que uma assinatura de contrato só aconteceria com a garantia de uma cláusula de rescisão. Olise já havia garantido uma cláusula desse tipo no ex-clube Crystal Palace, que o Bayern de Munique acabou acionando no verão de 2024 por 53 milhões de euros. Em seu vínculo atual, porém, ao contrário dos rumores internacionais recentes, essa cláusula não existe, como confirmou, entre outros, o diretor esportivo Max Eberl.

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Michael Olise pode render 200 milhões de euros ao Bayern de Munique algum dia?

Os tempos em que o Bayern rejeitava cláusulas de rescisão por princípio, no entanto, já ficaram para trás há muito tempo. Kane também tinha uma estratégia de saída desse tipo e, supostamente, também deve insistir em eventuais condições em seu novo contrato. Fala-se em uma porta dos fundos para uma transferência à Premier League e em um chamado matching right para o ex-clube Tottenham Hotspur.

Qual seria o valor da taxa de transferência fixada que o lado de Olise deve desejar, neste momento só pode ser objeto de especulação. Mas um valor acima da marca de 200 milhões parece tudo menos irrealista. Afinal, Olise já está há muito tempo entre os melhores jogadores ofensivos do mundo, como vem demonstrando de forma impressionante também nesta temporada ainda jovem.

Até uma decisão definitiva, porém, ainda deve passar bastante tempo. Em setembro, no entanto, Eberl já indicou uma direção. "Devemos saber até o próximo verão se há ou não uma tendência pela renovação da parte dele", disse ele à Sport Bild.

Em torno da Copa do Mundo, já se falava em grande interesse do Real Madrid, que, no entanto, não se concretizou. Enquanto isso, segundo a Sky, os Merengues partem do princípio de que Olise renovará em Munique. O Liverpool também deve estar muito interessado no craque, enquanto o Manchester City provavelmente deve ficar fora da corrida pelo astro por enquanto por causa do escândalo financeiro.

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