Michael Olise está lesionado? Bayern de Munique respira aliviado por dois motivos

Os dois jogadores participaram do treino do Bayern de Munique na Säbener Straße na tarde de segunda-feira. Neuer havia perdido os últimos jogos por causa de uma lesão no pé. Olise, que usava uma bandagem no joelho esquerdo, foi substituído por lesão na reta final do jogo de sábado contra o Borussia Dortmund (2 a 2) e deixou a arena mancando.

O Bayern não poderá contar em Madri com Luis Dìaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari. O jogador da seleção marroquina passou por uma cirurgia no domingo devido a uma ruptura do ligamento da sindesmose no tornozelo direito e só estará apto a jogar novamente no ano que vem. Gnabry também sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no jogo contra o Dortmund.

Ao menos para os jogos após a pausa para as seleções até o fim do ano, a situação do elenco dá sinais de melhora. Na segunda-feira, Diáz fez pela primeira vez um treino individual com bola desde a ruptura de um feixe muscular na coxa esquerda, sofrida no jogo da Liga dos Campeões contra o Arsenal (2 a 2), em 22 de outubro. O mesmo ocorreu com Jamal Musiala, que sofreu uma ruptura de fibra muscular no fim de setembro, quando estava com a seleção.