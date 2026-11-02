Os dois jogadores participaram do treino coletivo do Bayern de Munique na Säbener Straße na tarde de segunda-feira e, mais tarde, viajaram para Madri como integrantes da delegação oficial.

Neuer havia perdido as últimas partidas por causa de uma lesão no pé. Olise, que usou uma faixa no joelho direito durante o treino, foi substituído após se machucar na reta final do jogo de sábado contra o Borussia Dortmund (2 a 2). Depois, deixou a arena mancando.

Os dois estarão "disponíveis" contra o Atlético, disse o técnico interino Aaron Danks na noite de segunda-feira, em Madri: "Só precisamos ver se estão em condições de começar como titulares ou se entrarão no decorrer do jogo". Sobre Olise, o diretor esportivo Max Eberl havia ressaltado que é "positivo que ele esteja conosco, porque é um jogador extraordinário, que sempre faz bem à equipe". Mas ponderou: "Também vamos evitar o risco de que a lesão se torne mais prolongada".

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Quem desfalca o Bayern contra o Atlético de Madrid?

Em Madri, o Bayern certamente não contará com Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari. O jogador da seleção marroquina passou por uma cirurgia no domingo devido a uma ruptura do ligamento da sindesmose no tornozelo direito e só voltará a estar apto para jogar no ano que vem. Gnabry também sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na partida contra o Dortmund.

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Ao menos para os jogos entre o fim da pausa para as seleções e o fim do ano, há sinais de melhora na situação do elenco.

Na segunda-feira, Diaz fez seu primeiro treino individual com bola desde que sofreu uma ruptura de um feixe muscular na coxa esquerda, na partida da Champions League contra o Arsenal (2 a 2), em 22 de outubro. O mesmo ocorreu com Jamal Musiala, que sofreu uma ruptura de fibras musculares no fim de setembro, quando estava com a seleção.