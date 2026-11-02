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Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
SID
Traduzido por

Michael Olise e Manuel Neuer estão com o Bayern de Munique em Madri: serão titulares contra o Atlético de Madrid?

Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique
M. Olise
M. Neuer

O capitão Manuel Neuer e Michael Olise devem estar à disposição do Bayern de Munique para o jogo da Liga dos Campeões de terça-feira (às 21h, no Prime Video), fora de casa contra o Atlético de Madrid.

Os dois jogadores participaram do treino coletivo do Bayern de Munique na Säbener Straße na tarde de segunda-feira e, mais tarde, viajaram para Madri como integrantes da delegação oficial.

Neuer havia perdido as últimas partidas por causa de uma lesão no pé. Olise, que usou uma faixa no joelho direito durante o treino, foi substituído após se machucar na reta final do jogo de sábado contra o Borussia Dortmund (2 a 2). Depois, deixou a arena mancando.

Os dois estarão "disponíveis" contra o Atlético, disse o técnico interino Aaron Danks na noite de segunda-feira, em Madri: "Só precisamos ver se estão em condições de começar como titulares ou se entrarão no decorrer do jogo". Sobre Olise, o diretor esportivo Max Eberl havia ressaltado que é "positivo que ele esteja conosco, porque é um jogador extraordinário, que sempre faz bem à equipe". Mas ponderou: "Também vamos evitar o risco de que a lesão se torne mais prolongada".

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Quem desfalca o Bayern contra o Atlético de Madrid?

Em Madri, o Bayern certamente não contará com Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari. O jogador da seleção marroquina passou por uma cirurgia no domingo devido a uma ruptura do ligamento da sindesmose no tornozelo direito e só voltará a estar apto para jogar no ano que vem. Gnabry também sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na partida contra o Dortmund.

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03 de nov. de 2026

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Ao menos para os jogos entre o fim da pausa para as seleções e o fim do ano, há sinais de melhora na situação do elenco.

Na segunda-feira, Diaz fez seu primeiro treino individual com bola desde que sofreu uma ruptura de um feixe muscular na coxa esquerda, na partida da Champions League contra o Arsenal (2 a 2), em 22 de outubro. O mesmo ocorreu com Jamal Musiala, que sofreu uma ruptura de fibras musculares no fim de setembro, quando estava com a seleção.

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