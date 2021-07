Michael evolui no Flamengo e faz 2021 melhor do que irregular 2020

O atacante foi o autor do único gol sobre o Defensa y Justicia, que garantiu uma boa vantagem nas oitavas de final da Libertadores

O Flamengo não jogou bem na estreia de Renato Gaúcho como treinador, mas volta para o Brasil com um ótimo resultado pensando na vaga para as quartas de final da Libertadores: os rubro-negros venceram o Defensa y Justicia, na Argentina, por 1 a 0 graças às defesas decisivas de Diego Alves e ao gol marcado por Michael ainda no primeiro tempo.

Enquanto o ponta baixinho corria com um sorriso estampado no rosto para o novo treinador, o torcedor rubro-negro comemorava sem deixar de pensar: “que sorte”. A finalização forte, afinal de contas, sofreu um desvio decisivo para estufar as redes do goleiro Luis Unsain. Mas em um momento desses é importante voltar ao famoso clichê esportivo que diz que a sorte acompanha aqueles que persistem. Desde que chegou ao Flamengo, o caminho de Michael tem sido longo até este que é o seu melhor momento com as cores preto e vermelha.

Esta é a segunda temporada de Michael no Flamengo. A primeira, é seguro dizer, foi uma decepção. O atacante foi contratado junto ao Goiás, em 2020, e chegou ao Rubro-Negro depois de ter sido um dos raros destaques do Brasileirão de 2019 que já não estava no Fla. Mas a sua primeira campanha foi marcada mais pela irregularidade e poucos lances decisivos.

Sem convencer, Michael foi titular em apenas 10 de 43 jogos disputados na campanha 2020: marcou quatro gols e deu o mesmo número de assistências. Quando entrava em campo, não havia muito a sensação de que poderia mudar um jogo a favor do Flamengo e era difícil não se perguntar “onde está aquele driblador veloz que foi sensação no Goiás?”.

Michael ainda não fez, pelo Flamengo, algo parecido ao que marcou sua passagem pelo clube anterior. Mas a evolução em 2021 é notória: o gol marcado sobre o Defensa y Justicia foi o seu quarto em um total de 24 jogos. Ou seja: igualou o número de tentos de 2020 com um número considerável de jogos a menos, dos quais foi titular mais vezes (18 até aqui). Nas assistências, foram sete no total. A sua evolução em preto e vermelho é nítida.