Michael Dell ri dos rumores de compra do Everton e, com resposta direta de seis palavras, descarta adquirir o clube do The Friedkin Group; bilionário tem fortuna de 183 bilhões de libras

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O magnata americano da tecnologia Michael Dell negou publicamente as especulações de que estaria preparando uma proposta para comprar o Everton dos atuais proprietários majoritários, o The Friedkin Group. Com uma fortuna estimada em £ 183 bilhões, o quarto homem mais rico do mundo usou as redes sociais na noite de quarta-feira para desmentir as alegações de que sua família quer comprar o clube de Merseyside.

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Bilionário da tecnologia descarta ligação com clube de Merseyside

Michael, diretor-executivo da Dell Technologies, deu uma resposta contundente de seis palavras para descartar a compra do clube da Premier League, após relatos divulgados no fim de semana afirmarem que ele planejava adquiri-lo dos atuais proprietários. As especulações sobre uma mudança de dono surgiram no início deste mês, quando The Friedkin Group indicou estar disposto a vender sua participação majoritária após menos de dois anos à frente do clube. O empresário americano, porém, não tem intenção de assumir o controle.

Publicação nas redes sociais encerra especulações

O futuro da direção do Everton tem sido alvo de incerteza em meio ao crescente descontentamento em Merseyside com a falta de investimentos da atual gestão. Os torcedores criticaram duramente Dan Friedkin e a cúpula do clube durante o verão europeu por não reinvestirem os recursos obtidos com várias vendas importantes de jogadores, deixando o técnico David Moyes com um elenco reduzido. Friedkin, que ainda não assistiu pessoalmente a uma partida do Everton, também foi acusado de priorizar o clube-irmão Roma.

O jornalista Alan Nixon noticiou inicialmente no domingo que a família Dell estudava uma proposta para assumir o clube, embora o Goodison News tenha destacado posteriormente os obstáculos práticos para uma operação desse tipo.

Os rumores voltaram a circular no X na quinta-feira, quando a conta de torcedores EFC DAILY (@EFCdaily_) citou o repórter Lewis Steele ao escrever: “Michael Dell, o quarto homem mais rico do mundo, é um dos candidatos à compra do Everton.” Em resposta direta à publicação, acompanhada de um emoji de risada, Dell escreveu: “Quem inventa essas histórias?”

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Atuais proprietários buscam compradores sérios

A negativa de Dell tira da disputa um possível comprador de peso. O americano detém 40% da Dell Technologies e ultrapassou recentemente Sergey Brin, cofundador do Google, na lista da Forbes, depois que seu patrimônio líquido cresceu 2,4%, chegando a £ 182,67 bilhões. Ele está atrás apenas de Larry Page, cofundador da Alphabet, Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Elon Musk, chefe da Tesla.

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Enquanto isso, o Daily Mail noticiou na quarta-feira que The Friedkin Group está buscando ativamente investidores “sérios” para evitar que os torcedores do Everton passem por outra longa saga envolvendo a propriedade do clube, semelhante à fase final da gestão de Farhad Moshiri.

Embora ainda não haja um favorito claro, Amanda Staveley, ex-coproprietária do Newcastle United, continua sendo um dos nomes mais citados para voltar a investir no futebol inglês. Desde que ela e seu marido, Mehrdad Ghodoussi, venderam suas participações no clube de St James' Park em 2024, Staveley apresentou uma proposta pelo Tottenham Hotspur há pouco menos de dois anos e foi recentemente associada à compra das ações do falecido David Gold no West Ham United.

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Busca por novos investidores continua

Com Dell definitivamente fora da disputa, The Friedkin Group continuará avaliando possíveis compradores com credibilidade nos bastidores, na esperança de garantir uma transição tranquila no Hill Dickinson Stadium. Encontrar rapidamente novos proprietários comprometidos será crucial para tranquilizar uma torcida inquieta antes da janela de transferências de janeiro. Enquanto isso, Moyes precisa manter o elenco concentrado em conquistar resultados em campo.